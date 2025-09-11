ترامب ينعي "الأسطورة" حيًا... الفوضى والحقيقة في قصة إطلاق النار على تشارلي كيرك

الرياص - اسماء السيد - نشر الرئيس دونالد ترامب على منصته "تروث سوشيال" خبراً يقول: "توفي تشارلي كيرك العظيم، بل والأسطوري".

وأضاف: "لقد رحل العظيم، بل والأسطوري، تشارلي كيرك. لم يفهم أحدٌ أو يمتلك قلب الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر منه. كان محبوباً ومُعجباً به من الجميع، وخاصةً أنا، والآن رحل عنا. ميلانيا، وأتقدم بأحر التعازي لزوجته الجميلة إريكا وعائلته. تشارلي، نحبك!".

وأكدت خمسة مصادر مطلعة على حادثة إطلاق النار لشبكة "سي بي إس نيوز"، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة، أن تشارلي كيرك قد توفي.

أُصيب الشاب البالغ من العمر 31 عاماً بطلق ناري في فعالية جامعية بولاية يوتا بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي في الولاية.

وكانت قد أفادت شرطة الحرم الجامعي لبي بي سي بإطلاق نار في فعالية مع الناشط الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك في جامعة يوتا فالي في أوريم، يوتا.

أُصيب كيرك برصاصة في رقبته، وفقاً لممثلة من منظمة "تورنينغ بوينت يو إس إيه".

وقالت مارينا ميناس، كبيرة مسؤولي التسويق، لشبكة سي بي إس نيوز، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة: "أُصيب برصاصة في رقبته. وهو الآن في المستشفى. حالته الصحية سيئة".

نشرت وزيرة الزراعة بروك رولينز على مواقع التواصل الاجتماعي أن تشارلي كيرك "لا يزال معنا".

وكتبت على حسابها على موقع إكس: "أرجوكم استمروا في الدعاء. علمنا أنه في حالة حرجة، لكنه لا يزال معنا".

كيرك، حليف ترامب، يدير مجموعة الطلاب المحافظين "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية".

تشارلي كيرك معلقٌ محافظ ومُقدّم بودكاست، يتابعه ملايين المتابعين.

يُعرف بأنه مؤسس "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية"، وهي منظمة غير ربحية تسعى لنشر الأفكار المحافظة بين الطلاب في الجامعات الأمريكية.

لديه 5.2 مليون متابع على تطبيق إكس، و7.3 مليون متابع على تيك توك. وكيرك من أشدّ المؤيدين للرئيس دونالد ترامب.

أصدرت جامعة وادي يوتا بياناً يفيد بأنه "أُطلقت رصاصة واحدة داخل الحرم الجامعي باتجاه متحدث زائر".

كان الحدث يستضيف تشارلي كيرك.

وأضافت الجامعة أن المشتبه به قيد الاحتجاز، وأن الشرطة تُجري تحقيقاً.

Reuters مشاهد بعد إطلاق النار في جامعة يوتا

مقطع فيديو يُظهر كيرك يتحدث عن استخدام السلاح قبل لحظات من إطلاق النار عليه

في مقاطع فيديو مُتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للحدث، يُمكن رؤية تشارلي كيرك جالساً على شرفة بيضاء وهو يُخاطب حشداً مُجتمعاً في فعالية بجامعة وادي يوتا. تحمل الخيمة عبارة "جولة العودة الأمريكية" - اسم جولته الحالية للتحدث.

في أحد المقاطع، يُمكن سماع أحد الحضور يسأل كيرك عن حوادث إطلاق النار الجماعي في أمريكا: "هل تعلم كم عدد مُرتكبي حوادث إطلاق النار الجماعي في أمريكا خلال السنوات العشر الماضية؟".

يُجيب كيرك، وهو يحمل ميكروفوناً: "هل تُحسب عنف العصابات أم لا؟".

يُسمع صوت طلق ناري قوي، ويبدو أن كيرك ارتجف للخلف في مقعده. يُمكن رؤية الدم على رقبته.

يصرخ الناس في الحشد ويبدأون بالركض من المكان.

Reuters كيرك يتحدث في الحرم الجامعي في يوتا قبل إطلاق النار

مشتبه به قيد الاحتجاز

نشرت شرطة الحرم الجامعي تحديثًا على موقع إكس حول حادثة إطلاق النار، مؤكدةً إصابة كيرك واحتجاز مشتبه به.

جاء في المنشور: "اليوم، حوالي الساعة 12:10، أُطلقت رصاصة على المتحدث الزائر، تشارلي كيرك. أُصيب واقتيد من الموقع على يد حراسه. شرطة الحرم الجامعي تُجري تحقيقًا، والمشتبه به قيد الاحتجاز".

صرح مكتب التحقيقات الفيدرالي، بأنه "يتابع عن كثب" تقارير عن حادث إطلاق نار تورط فيه تشارلي كيرك في جامعة وادي يوتا.

وكتب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، على موقع إكس: "نتقدم بأحر التعازي إلى تشارلي وأحبائه وجميع المتضررين".

وأضاف: "سيتوجه المحققون إلى موقع الحادث بسرعة، ويدعم مكتب التحقيقات الفيدرالي، بشكل كامل جهود الاستجابة والتحقيق الجاريين".

أكد سكوت تروتر، مدير العلاقات العامة في جامعة وادي يوتا بمدينة أوريم، لبي بي سي، أن كيرك قد أُصيب برصاصة، وأن المهاجم ليس قيد الاحتجاز.

"دوّت طلقة واحدة في الساحة القريبة من ردهة الطعام في حرم جامعة وادي يوتا بمدينة أوريم، بينما كان السيد تشارلي كيرك يلقي كلمة في تجمعه الانتخابي المقرر".

وأضاف تروتر: "نؤكد أن السيد كيرك قد أُصيب برصاصة، لكننا لا نعرف حالته الصحية". وأضاف أن الحرم الجامعي مغلق حتى نهاية اليوم.

روى عضو سابق في الكونغرس الأمريكي، كان حاضراً في الفعالية مع ابنته، لشبكة فوكس نيوز ما حدث عندما أُطلق النار على كيرك.

قال النائب الأمريكي السابق جيسون تشافيتز: "سقط الجميع أرضًا" و"تفرقوا". ووصف العنف بأنه "مروّع".

وأضاف تشافيتز: "استهدفته الرصاصة مباشرةً".

"يجب أن نرفض العنف السياسي" - ردود فعل سياسيين على إطلاق النار

تفاعل سياسيون أمريكيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر إطلاق النار كالتالي: