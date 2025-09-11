شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يبدو..دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على مقري صحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن" وأحياء سكنية بصنعاء(صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، عصر اليوم، دمارًا واسعًا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مبنى صحيفة "26 سبتمبر" وصحيفة "اليمن"، إضافة إلى مبانٍ سكنية في حي التحرير وسط المدينة.

وأفاد شهود عيان لموقع منبر الأخبار أن الانفجارات العنيفة تسببت في انهيارات جزئية للمباني المستهدفة وتضرر عشرات المنازل المجاورة، فيما هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع لإخراج العالقين تحت الأنقاض.

وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة من قلب العاصمة، وسط حالة من الهلع بين السكان، في حين لم تُعلن حتى الآن أي حصيلة رسمية لعدد الضحايا والخسائر المادية.