شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:اول ظهور لصحفي بارز ينجو من موت محقق خلال القصف الإسرائيلي على مقر صحيفة "26 سبتمبر"(صورة أولية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجا الصحفي منصور الآنسي من موت محقق، مساء اليوم، أثناء تواجده داخل مقر صحيفة "26 سبتمبر" في صنعاء، لحظة تعرض المبنى لغارات جوية إسرائيلية عنيفة.

وبحسب شهود عيان لموقع منبر الأخبار فإن القصف أدى إلى أضرار كبيرة في المبنى وتساقط أجزاء من الجدران، فيما تمكن الآنسي من الخروج سالماً بعد دقائق من الانفجارات التي هزت المنطقة.

وأكدت مصادر إعلامية أن الاستهداف المفاجئ أحدث حالة من الذعر بين العاملين في الصحيفة والمنازل المجاورة، وسط أنباء عن سقوط ضحايا لم تُعلن حصيلتهم بعد بشكل رسمي.

الآنسي اعتبر نجاته "معجزة"، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ تمشيط الموقع بحثاً عن ناجين تحت الأنقاض.