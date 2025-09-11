اتفاق نووي جديد يعيد فتح أبواب التفتيش في إيران

وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن الاتفاق يمنح فرق التفتيش الدولية صلاحية الوصول إلى جميع المنشآت النووية الإيرانية، إلى جانب التزام طهران بتقديم تقارير دقيقة حول المواد التي كانت موجودة في المواقع المستهدفة خلال الهجمات الأخيرة. وأكد أن الاتفاق يحدد إجراءات واضحة للإخطارات والتنفيذ، بما يعيد تفعيل التعاون الكامل بين الطرفين.
من جانبها، شددت إيران على أن الاتفاق يعالج مخاوفها الأمنية ويضع إطارًا فنيًا للتعاون مع الوكالة، لكنها حذرت من أن أي عمل عدائي أو إعادة فرض للعقوبات سيُعتبر بمثابة إلغاء للاتفاق.
