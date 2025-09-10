شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل الآن.. انفجارات عنيفة اثر غارات على العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن العدوان الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في العاصمة صنعاء.

وسمع مواطنين انفجارات عنيفة اثر غارات في مناطق متفرقة وسط العاصمة صنعاء.

وأوضح متحدث شركة النفط أن العدوان الإسرائيلي استهدف المحطة الطبية الخاصة بالقطاع الصحي في شارع الستين جنوب غرب العاصمة صنعاء

وأكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد سريع ان الدفاعات الجوية تتصدى في هذه الأثناء للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلدِنا.