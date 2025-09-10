انت الان تتابع خبر اجتماع برئاسة السوداني لبحث تطوير وبناء قدرات منظومة الدفاع الجوي العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني ترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".واطلع السوداني، أعضاء المجلس على "نتائج زيارته الأخيرة إلى بروكسل، وحضوره اجتماع مجلس شمال الأطلسي في مقر حلف الناتو، وإلقاء كلمة أمام المجلس، إلى جانب الاشادات الكبيرة من قبل ممثلي دول المجلس بدور العراق المحوري في المنطقة، والخطوات التي تنتهجها الحكومة العراقية لتعزيز الأمن والاستقرار".

وأدان الاجتماع، بحسب البيان، "الاعتداء الأخير الذي ارتكبه الكيان الصهيوني ضد دولة قطر الشقيقة، والتأكيد على الرفض القاطع لهكذا اعتداءات على دولة شقيقة آمنة ومستقرة وذات سيادة، فضلاً عما يسببه الاعتداء من توسعة للصراع في المنطقة".

وشهد الاجتماع "عرض مقترح مشروع متكامل لتطوير وبناء قدرات منظومة الدفاع الجوي العراقية، بمختلف التفاصيل والمتطلبات".

وفي محور آخر، اطّلع المجلس، وفقاً للبيان، على "تقرير اللجنة الميدانية لزيارة ميناء الفاو الكبير، ووافق على التوصيات المقترحة والإيعاز بتنفيذها".

وأقر المجلس "إهداء مكائن وعجلات من قبل وزارة الصناعة والمعادن، إلى وزارة الداخلية لتطوير عمل مديرية المرور العامة".