قبل انطلاقها.. تفاصيل حكاية ديجافو من مسلسل ماتراه ليس كما يبدو

حكاية "ديحافو".. القصة وأبطالها

فريق عمل حكاية " ديجافو" - الصورة من الشركة المنتجة للمسلسل

مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 11:07 مساءً - تعد حكاية "ديجافو" واحدة من الحكايات المنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، وقد حرص فريق العمل على الاحتفال بانتهاء التصوير في أجواء ودية، جمعت صناع الحكاية وأفراد طاقمها، وذلك عقب فترة من التصويرالمكثف.تتناول حكاية "ديجافو" موضوعًا يلامس الواقع، إذ تفتح نافذة على تفاصيل العلاقات الزوجية وما تفرضه من ضغوط نفسية واجتماعية في ظل روتين الحياة اليومية، في إطار من الغموض والتشويق، مرتكزًا على فكرة أساسية مفادها أن ما يراه الناس أمامهم لا يعكس بالضرورة حقيقة ما يجري في الكواليس.وتضم حكاية "ديجافو" عدد من النجوم على رأسهم شيري عادل، أحمد الرافعي، عمرو وهبة، هند عبد الحليم، وصالح عبد النبي، وهي من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر .يدور مسلسل "ماتراه ليس كما يبدو"، في إطار اجتماعي حول سبع حكايات منفصلة، تقدَم من خلالها نوعيات درامية متعددة ومتنوّعة، تجمع بين الاجتماعي والتشويقي ‏والإنساني. تتكون كلّ حكاية من خمس حلقات، والمسلسل يعرض حالياً على قنوات Dmc، بالتوازي مع عرضه على إحدى المنصات ‏الرقمية؛ إذ نجحت حكايات المسلسل التي عرضت في تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، وذلك بعد أن نالت أحداثها إعجاب محبي الأعمال ‏الدرامية.