عاجل : وزارة الصحة في صنعاء تعلن حصيلة أولية لضحايا الغارات الاسرائيلية

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة في صنعاء "التابعة للحوثيين"مساء اليوم الاربعاء الحصيلة الاولية لضحايا العدوان الاسرائيلي الذي استهدف ا العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف .

 

 

 

ووفق الوزارة فقد استشهد 9 أشخاص وجرح 188 أخرين في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف .

 

 

 

وكان العدو الاسرائيلي قد استهدف مساء اليوم الاربعاء بعدة غارات مقر صحيفتي 26 سبتمبر و اليمن في منطقة التحرير وسط العاصمة صنعاء ومقر البنك المركز اليمني بمحافظة الجوف .

 

