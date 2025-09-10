انت الان تتابع خبر رئيس الامارات محمد بن زايد يصل الدوحة "بعد العدوان الإسرائيلي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وسائل اعلام قطرية، فإنه كان باستقبال ال نهيان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني في مطار الدوحة الدولي.



ويوم امس، أجرى بن زايد اتصالا هاتفيا مع تميم بن حمد أعرب خلاله عن تضامن الإمارات الكامل مع قطر ووقوفها إلى جانبها إثر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها.

وأعرب محمد بن زايد عن "إدانة دولة الإمارات هذا الاعتداء السافر"، مؤكدا "دعم الإمارات جميع الإجراءات التي تتخذها قطر الشقيقة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وشعبها".