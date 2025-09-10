محمّد سامي يوضح حقيقة مسلسله الجديد “ردّ كليتي” وما علاقة بوجي؟

نفى المخرج المصريّ، محمّد سامي، أن يكون مسلسله الجديد “ردّ كليتي” الّذي سيشكّل عودته إلى الإخراج التّلفزيونيّ، له أيّة علاقة بقصّة “بوجي” لا من قريب ولا من بعيد، مؤكّدًا أنّ ما يتِمّ تداوله عبر مواقع التّواصل لا يمتّ لحقيقة العمل بأيّة صلة.

وأوضح “سامي”، أنّ المسلسل ما زال في مرحلة الكتابة والتّجهيز وأنّ الاسم الحاليّ وُضع بشكل مبدئيّ فقط للفت النّظر وقد يتِمّ تغييره لاحقًا بنسبة ٩٩ في المئة.

كما شدّد على أنّه لم يحسم بعد مسألة مشاركته في الموسم الرّمضانيّ ٢٠٢٦ ولا أسماء الأبطال المشاركين في العمل أو موعد التّصوير.

وأشار محمّد سامي، في تصريح لـ “القاهرة ٢٤”، إلى أنّ تركيزه في الوقت الرّاهن ينصبّ على صياغة نصّ دراميّ قويّ ومؤثّر.

نُشير إلى أنّ محمّد بوجي، هو شابّ مصريّ تصدّرت قصّته “التّراند”، في مصر بعد أن تعافى من إدمان المخدّرات الّذي قاده إلى بيع كليته للحصول على جرعة من المخدّر، إذ سرّد قصّته بتفاصيلها في عدّة لقاءات ومقاطع فيديو انتشرت بكثافة عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

وكان “سامي” قد أعلن قبل أيام عبر حسابه الرّسمي على موقع فايسبوك، عن شروعه في كتابة مسلسل جديد وصفه بأنّه سيكون «الأهمّ في مسيرته الفنّيّة» والأكثر مشاهدة وإثارة للجدل، مؤكّدًا أنّ العمل يحمل فكرة غير مسبوقة على مستوى الدّراما المحليّة والعالميّة.

وأوضح سامي أنّه لم يحدّد بعد موعد التّصوير أو أسماء الأبطال أو توقيت العرض، مشيرًا إلى أنّ ما يعرفه حتّى الآن هو أنّ المشروع سيشكّل علامة فارقة في مشواره الفنّيّ، وسيحظى باحترام وتقدير كل بيت عربيّ.

وأضاف المخرج أنّ ما يميّزه في هذا العمل هو قدرته على إيجاد معادلة صعبة تجمع بين الطابع الجماهيريّ ومتطلّبات السّوق من جهة، وبين القيمة الفنّيّة العميقة التي اشتهرت بها أعمال كبار المبدعين في الماضي من جهة أخرى. وأكد أنّه يسعى لتقديم موضوع يمسّ المجتمع ويجذب الجمهور العربيّ على نطاق واسع، بعيدًا عن النمطيّة والتّكرار.

كما لفت سامي إلى أنّه استجاب لنصيحة النّاقد طارق الشّنّاوي بضرورة التّغيير قبل أن يشعر الجمهور بالتّشبّع، معبّرًا عن تفاؤله بالمشروع الجديد الّذي وجد فيه ضالّته الإبداعيّة. وختم منشوره بالدّعاء أن يكتمل العمل بالقوّة نفسها الّتي بدأ بها.