فعاليات Grand Arrival تجمع كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس استعدادًا للأمسية التاريخية

بحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه GEA))، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، انطلقت في مدينة لاس فيغاس الأميركية يوم الثلاثاء فعاليات Grand Arrival، والتي تُعد أولى محطات أسبوع النزال الكبير المقرر إقامته يوم السبت ١٣ سبتمبر، على لقب بطولة العالم الموحّدة للوزن فوق المتوسط، ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٥.

وشهدت الفعالية الظهور الرسمي الأول لنجمي الأمسية، المكسيكي ساؤول “كانيلو” ألفاريز، والأميركي تيرينس كروفورد، حيث وصلا إلى لاس فيغاس والتقيا بجماهيرهما ووسائل الإعلام، وسط أجواء جسدت انطلاق العد التنازلي للمواجهة التاريخية التي يترقبها الملايين حول العالم.

وقد تحوّلت فعاليات Grand Arrival إلى منصة لفتت أنظار الجماهير من حول العالم، حيث أضفى حضورهم زخمًا كبيرًا على الحدث الذي غطته وسائل الإعلام العالمية ونقلته منصات الملاكمة الدولية باعتباره إعلانًا فعليًا لانطلاق العد التنازلي للحدث الأهم في عالم الملاكمة هذا العام.

ومن المقرر أن تتواصل الإثارة غدًا مع فعالية التدريبات المفتوحة (Public Workout)، التي تتيح للجماهير فرصة مشاهدة استعدادات الأبطال على الحلبة عن قرب، في محطة رئيسية تمهّد للمؤتمر الصحفي والوزن الرسمي قبل الليلة الحاسمة.

ويعكس تنظيم هذا النزال التاريخي تحت مظلة موسم الرياض ٢٠٢٥ البعد العالمي للموسم، الذي تجاوز حدود المملكة ليقدم فعاليات كبرى على الساحة الدولية، مؤكّدًا حضوره كأحد أبرز المواسم الترفيهية على مستوى العالم.