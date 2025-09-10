سكارليت جوهانسون تروي تفاصيل موسم العودة إلى المدرسة "المزدحم" مع أطفالها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 11:09 صباحاً - تشارك النجمة العالمية سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي بكندا من خلال فيلمها Eleanor the Great، الذي سبق وعُرض لأول مرة بمهرجان كان السينمائي 2025، والذي مثَّل أولى تجارب جوهانسون الإخراجية. وخلال وجودها أعطت تلميحاً عن عودة المدارس وتأثيره فيها هذا العام.

سكارليت جوهانسون وعودة أبنائها إلى المدرسة

مع حصد الألقاب وتحقيق النجاح في أكثر من جهة؛ فإن سكارليت جوهانسون لا تغفل عن دورها بصفتها أماً لطفلين وهما كوزمو، 4 سنوات، من زوجها كولين جوست، وابنتها روز، 10 سنوات، من زوجها السابق رومان دورياك. وتروي جوهانسون في لقاءٍ أجراه معها موقع E News دورها مع ابنها وابنتها خاصةً مع عودة المدارس.

قالت سكارليت: "إنه موسم مزدحم؛ فقد بدأت مدرسة ابنتي في اليوم التالي ليوم العمال" الذي وافق الأول من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، وعن عودة ابنتها للمدرسة في اليوم التالي ليوم العمال؛ فهو أمر تراه جوهانسون أنه كان صعباً، حيث لم تكن مستعدة له نظراً لانشغالها بإخراج فيلمها الجديد، الذي تشارك فيه الممثلة جون سكويب، البالغة من العمر 95 عاماً، بالإضافة إلى الناجين الحقيقيين من الهولوكوست في إعادة سرد قصصهم. ولكنها اعتبرت أن وجودها مع أصدقائها وصنع هذا الفيلم كل يوم كان رائعاً وممتعاً. وأرسلت مازحة لمدرسة ابنتها عتاباً على توقيت العودة للدراسة.

وعلى الرغم من أنها لم تُصرح بعد ما إذا كانت ستسمح لطفليها بمشاهدة فيلم "إليانور العظيم" Eleanor the Great؛ فقد سبق أن ألمحت إلى أفلامها التي تتشوق أن يشاهداها، وتحديداً فيلم Jurassic World: Rebirth.

فيلم Eleanor the Great

شاركت سكارليت جوهانسون لأول مرة في تاريخها الفني بوصفها مخرجة لفيلم Eleanor the Great، يأتي الفيلم من بطولة جوان سكويب الممثل المرشح لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم "نبراسكا"؛ هاريس ديكنسون، بطل فيلم "مثلث الحزن" الحائز على جائزة السعفة الذهبية، بفيلم "أوركين"، تشيويتل إيغيوفور، جيسيكا هيشت -الممثلة المخضرمة في برودواي- وإيرين كيليمان، بينما كتب السيناريو توري كامين.

وتشارك جوهانسون في الفيلم بوصفها منتجة بالإضافة إلى كونها مخرجة العمل، بالتعاون مع جوناثان ليا وكينان فلين من شركة These Pictures، وكارا دوريت وجيسامين بورغوم من شركة Pinky Promise، وسيلين راتراي وترودي ستايلر من شركة Maven Screen Media.

تدور أحداث الفيلم، الذي جاء سابقاً تحت عنوان Eleanor, Invisible، حول إليانور مورغينشتاين "سكويب"، وهي امرأة تبلغ من العمر 90 عاماً، تحاول إعادة بناء حياتها بعد وفاة أعز صديقاتها. ونتيجة لذلك، تعود إلى مدينة نيويورك بعد أن عاشت في فلوريدا لعقود.

