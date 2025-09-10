شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجوم الدوحة...مدير مكتب حماس في إيران يكشف من قتل ومن نجا من وفد حماس التفاوضي "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن خالد القدومي، ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في إيران أن إسرائيل بدعم أمريكي مباشر، حاولت اغتيال قادة "حماس" خلال اجتماع تشاوري في الدوحة، لكن العملية باءت بالفشل.

وقال القدومي: "كعادتها، لا تلتزم الحكومة الأمريكية بوعودها، وتُهيئ الظروف دائمًا للأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني من خلال بثّ وهم التفاوض وتقديم مقترحات ظاهرية. هذه المرة، وبينما كانت قيادة الحركة في الدوحة منشغلة بمراجعة مقترح يُسمى الخطة الأمريكية، هاجمت قوات الاحتلال مقر الحركة في دولة تُعدّ من أهم الوسطاء، بتنسيق أمريكي".

وأكد: "بفضل الله فشلت هذه العملية الإجرامية والجبانة ونجت قيادات الحركة من عملية الاغتيال، رغم استشهاد عدد من إخواننا في الكادر التنفيذي والفريق المرافق".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عبر سلاح الجو بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم "يوم الحساب".

وقال في بيان: "هاجم جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس الإرهابية".

وأضاف أن "‏قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".