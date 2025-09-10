وفد خبراء المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يزور مركز صحي الخير بمحلية بورتسودان

زار وفد خبراء المكتب الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء مركز صحي الخير بالقطاع الشرقي بمحلية بورتسودان، ضمن برنامج زيارته لدعم وتعزيز قطاع الصحة بالبلاد، بمرافقة إدارات مكتب منظمة الصحة العالمية بالسودان وولاية البحر الأحمر، وإدارات وزارتي الصحة والصحة الولائية، ومدير إدارة المراكز الصحية، د. موسى طاهر. ورحب مدير المراكز بالوفد، معبراً عن شكره لهذه الزيارة التي تأتي ضمن مساعدة قطاع الصحة وتوفير الخدمات الصحية. حيث قدم مدير المراكز استعراضاً توضيحياً عن مجمل الأوضاع الصحية ودور المراكز بالولاية وخطة العمل والعمل الجاري والعمل في المستقبل. سونا

