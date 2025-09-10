بالفيديو.. (تلقينا دعوة غداء من الرئيس الفرنسي ماكرون في الشانزليزيه).. شاهد “مقلب” الفنانة رؤى محمد نعيم في والدها الهرم المسرحي الكبير

نشرت الفنانة السودانية, الصاعدة رؤى محمد نعيم سعد, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من متابعيها عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت رؤى, في المقطع مع والدها الهرم المسرحي والممثل القدير محمد نعيم سعد. وذكرت الفنانة الصاعدة, أن الفيديو عبارة عن مقلب, في والدها الذي يرقد طريح الفراش, حيث أكدت له حصولها على جائزة أفضل ممثلة وسيتم تكريمها من الصديق الشخصي لوالدها الرئيس الفرنسي ماكرون, بــ(الشانزليزيه). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

