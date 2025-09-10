فيضانات باكستان تجبر الآلاف على النزوح

تفاقمت معاناة سكان إقليم البنجاب في باكستان بعدما اجتاحت الفيضانات مناطق واسعة، مما أدى إلى عمليات إجلاء جماعية للمدنيين. وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ المدعومة بالجيش تمكنت خلال الساعات الماضية من نقل أكثر من 122 ألف شخص من مدينة جلالبور بيروالا شرقي الإقليم، بينما لجأ آخرون إلى أقاربهم أو إلى مخيمات إغاثة أقيمت على عجل.

ورغم حجم التدخل، اشتكى كثير من المتضررين من قلة المساعدات أو وصولها متأخرة، فيما تؤكد الحكومة أنها ترسل يوميًا شاحنات إمدادات غذائية وطبية إلى المناطق المنكوبة.

أمطار غزيرة

وأوضح مدير هيئة إدارة الكوارث في البنجاب، عرفان علي كاثيا، أن السيول ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة وانفجارات سحابية، إضافة إلى تدفق المياه من سدود هندية. وأضاف أن ما يقرب من 2.2 مليون شخص نزحوا منذ بدء الأزمة الشهر الماضي.

والمناطق الأكثر تضررًا شهدت دمارًا واسعًا في المنازل والأراضي الزراعية، فيما اضطر كثير من العائلات إلى الاحتماء في العراء تحت حرارة شديدة.

القوارب والمسيرات

وفي القرى القريبة من جلالبور بيروالا، استخدمت السلطات القوارب والطائرات المسيّرة لتحديد مواقع الناجين، كما نُفذت عمليات إنزال جوي للمساعدات. وقال مسؤول الطوارئ محمد بلال إن نحو 70 % من الإجلاءات اكتملت حتى الآن. في المقابل، لا تزال مدينة ملتان عرضة للخطر، حيث تستعد السلطات لتنفيذ خروقات للسدود لتحويل مسار المياه بعيدًا عن المناطق الحضرية.

والمشاهد من القرى المنكوبة أظهرت عائلات عالقة على أسطح منازل غمرتها المياه، بينما نُقل آخرون بالقوارب العسكرية. بعض الناجين تحدثوا عن فقدان بيوتهم وغياب المأوى، بينما وفر لهم متطوعون من أحزاب محلية مساعدات محدودة.

وتشير السلطات إلى أن الوضع يظل مقلقًا مع استمرار ارتفاع منسوب الأنهار، خصوصًا بعد أن أفادت الهند بأن أحد أنهارها لا يزال عند مستوى الخطر، ما قد يفاقم تدفق المياه عبر الحدود.

إحصائيات الفيضانات في باكستان

• إجمالي الضحايا منذ يونيو: أكثر من 900 قتيل

• الضحايا في البنجاب الشهر الماضي: 61 قتيلًا

• عدد النازحين في البنجاب: 2.2 مليون شخص

• عدد القرى المتضررة: أكثر من 3900 قرية في 26 منطقة

• الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات إغاثة: حوالي 80 ألف شخص

• عمليات الإجلاء الأخيرة في جلالبور بيروالا: أكثر من 122 ألف شخص

• عمليات الإجلاء في إقليم السند الأسبوع الماضي: أكثر من 100 ألف شخص