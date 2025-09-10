تنديد دولي بالضربات الإسرائيلية على الدوحة

ابوظبي - سيف اليزيد - ندّد زعماء عرب وفي المنطقة باستهداف إسرائيل بغارات جوية على قطر الثلاثاء، واصفين الضربة بأنها «عمل إجرامي» وانتهاك للقانون الدولي.

وهذه أبرز ردود الفعل:

- السعودية

أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأكّد «وقوف المملكة التام مع دولة قطر الشقيقة وإدانتها للهجوم الإسرائيلي السافر» الذي وصفه بأنه «عمل إجرامي». وقال، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» إن الضربة «انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية».

ووضعت المملكة «كافة إمكاناتها» لمساندة قطر و«ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها».

- مصر

دانت مصر «بشدة العمل العدواني» على دولة قطر في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، ومبادئ احترام سيادة الدول، وحرمة أراضيها.

واعتبرت في بيان صادر عن الرئاسة أن الاعتداء يمثّل سابقة خطيرة وتطوراً مرفوضاً.

- الأردن

دان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع أمير قطر العدوان الإسرائيلي الذي اعتبره خرقا للقانون الدولي.

ودعا، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي، إلى حشد الدعم الدولي ضد هذه الانتهاكات، وضرورة التحرك الفوري لوقفها، مؤكدا أن أمن قطر من أمن الأردن.

- الجامعة العربية

دان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأشدّ العبارات الهجمات الإسرائيلية على الدوحة.

وقال، وفق ما نقل عنه المتحدث باسمه جمال رشدي، الاستهداف انتهاك صارخ ومرفوض بالكلية لسيادة دولة قطر التي سعت منذ بداية الحرب على غزة مع كل من مصر والولايات المتحدة، للتوسط من أجل وقف إطلاق النار وبذلت في ذلك جهوداً مشهودة ومخلصة.

- الولايات المتحدة

أكد البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يؤيّد قرار إسرائيل تنفيذ ضربات في الأراضي القطرية.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لصحافيين: إن الرئيس يرى في قطر حليفة قوية ودولة صديقة للولايات المتحدة ويشعر بعدم ارتياح كبير للموقع الذي تم فيه هذا الهجوم.

- الأمم المتحدة

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما وصفه بـالانتهاك الصارخ لسيادة قطر، الدولة التي لعبت دوراً إيجابياً للغاية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن.

- فرنسا

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الهجمات الإسرائيلية غير مقبولة أيا كانت دوافعها.

وكتب الرئيس الفرنسي على منصة إكس: يجب ألا تمتد الحرب إلى المنطقة تحت أي ظرف من الظروف، معرباً عن تضامنه مع قطر وأميرها الشيخ تميم آل ثاني.

- بريطانيا

دان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الضربات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الهجوم انتهك سيادة قطر ويحمل خطر زيادة التصعيد في المنطقة.

ودعا على إكس إلى أن تكون الأولوية لوقف إطلاق النار فوراً وإطلاق سراح الرهائن وإدخال مساعدات (بكميات) هائلة إلى غزة... هذا هو الحل الوحيد باتّجاه تحقيق سلام دائم.

- ألمانيا

دانت ألمانيا الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطر، واعتبرتها غير مقبولة.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في بيان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة لا ينتهك سيادة الأراضي القطرية فحسب، بل يعرّض كذلك جميع جهودنا الرامية لضمان الإفراج عن الرهائن إلى الخطر. هذا الهجوم غير مقبول.

- إيران

دانت إيران استهداف إسرائيل للدوحة، ووصفته بأنه انتهاك فاضح لجميع القواعد الدولية.

- الجزائر

دعت الجزائر في بيان صادر عن وزارة الخارجية إلى ردع إسرائيل وكبح جماح تصعيدها الذي يجر المنطقة نحو دوامة لا متناهية من اللااستقرار.

- المغرب

أعربت وزارة الخارجية المغربية عن استنكار المملكة للاعتداء الإسرائيلي السافر وتضامنها مع قطر.