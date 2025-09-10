السعودية تعلن التضامن الكامل مع قطر

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، "تضامن المملكة الكامل ووقوفها إلى جانب دولة قطر، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات".
وحذرت في بيانها، "من العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية، وخروجه الصارخ على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية".
وطالبت السعودية المجتمع الدولي بإدانة "هذا الاعتداء الآثم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة".
