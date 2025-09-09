شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السعودية تفاجئ الجميع بأول رد على القصف الاسرائيلي الذي استهدف قطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أكد خلاله دعم المملكة الكامل لقطر ووضع كل الإمكانيات والجهود لمساندتها في مختلف المجالات.

وجرى خلال الاتصال بحث أوجه التعاون الثنائي بين السعودية وقطر، وتأكيد تعزيز الروابط الأخوية والسياسية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين. وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن المملكة ملتزمة بالوقوف إلى جانب قطر ودعم استقرارها وازدهارها، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين.

كما تبادل الطرفان الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية، مشددين على أهمية التنسيق المستمر لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الشيخ تميم بن حمد على تقديره لموقف السعودية وحرصها على تعزيز التعاون والتكامل مع قطر في مختلف المجالات.

هذا الاتصال يعكس مجدداً قوة العلاقة الأخوية بين المملكة وقطر، ورغبة الطرفين في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح شعبيهما والمنطقة ككل.