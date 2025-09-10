اخبار اليمن

نقل الإعلامية ليلى ربيع إلى المستشفى في مصر بعد تدهور حالتها الصحية

0 نشر
0 تبليغ

نقل الإعلامية ليلى ربيع إلى المستشفى في مصر بعد تدهور حالتها الصحية

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الإعلامية ليلى ربيع إلى المستشفى في مصر بعد تدهور حالتها الصحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نُقلت الإعلامية البارزة ليلى ربيع، صباح الثلاثاء، إلى أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة إثر تدهور حالتها الصحية.

 

وقالت مصادر مقربة من ليلى أنها تخضع حاليًا للرعاية الطبية اللازمة بعد أيام من معاناتها مع المرض داخل منزلها.

 

وتُعد ليلى ربيع من الوجوه الإعلامية المعروفة، حيث عملت لأكثر من عقدين في عدد من وسائل الإعلام، وكان آخر ظهور لها في برنامج " كلمتين " عبر منصة قناة "عدن المستقلة".

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا