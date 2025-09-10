انطلاق دبلوم اختصاصي مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي(الاتحاد)

شهد القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وكيل وزارة العدل، واللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة في شرطة دبي، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير معهد دبي القضائي، والدكتور مهند دويكات، المنسق الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، انطلاق الدفعة الحادية عشرة من دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار في البشر.

كما حضر انطلاق الدبلوم، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونائبه العقيد فيصل الخميري، والعقيد سعيد الهلي، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، وعدد من الضباط، ومنتسبي الدبلوم البالغ عددهم 74 منتسباً ومنتسبة يمثلون 9 دولٍ خليجية وعربية.

ورحب اللواء سيف بن عابد، بالسادة الضيوف، والمنتسبين، مؤكداً فخرهم بما حققه الدبلوم طوال السنوات العشر السابقة.

وانطلق دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، في دورته الحادية عشرة، بمشاركة 74 منتسباً ومنتسبة يمثلون 9 دول.

10 سنوات

أكد اللواء سيف بن عابد أن مرور أكثر من 10 سنوات من العمل المؤسسي المشترك، يُثبت أن هذه الجهود هي جزءٌ من التزام راسخ ومتواصل، ينبع من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت حماية حقوق الإنسان أولوية وطنية واستراتيجية متجذّرة في التشريعات والممارسات الوطنية. وأضاف: «إن إطلاق الدفعة الحادية عشرة من هذا الدبلوم، والذي يمتد على مدار أربعة أسابيع، ما هو إلا استمرار لمسيرة طويلة من البناء والتطوير والتمكين، بهدف إعداد جيل جديد من المختصين، يمتلكون المعرفة القانونية، والمهارات العملية، والوعي الإنساني اللازم، ليكونوا خط الدفاع الأول ضد هذه الجريمة البشعة، ويسهموا بفعالية في حماية الفئات الأكثر ضعفاً، لاسيما النساء والأطفال».

جهود الشركاء

تقديراً لجهود الشركاء الاستراتيجيين ودعمهم الفاعل والمستمر لإنجاح الدبلوم، كرم اللواء سيف بن عابد، يرافقه العميد عبد الرحمن الشاعر، كلاً من: القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، والقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، والدكتور مهند دويكات.