أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، التزام حكومة الولاية بشراء احتياجات جهاز منظار تفتيت الحصاوي بمستشفى الجزيرة لأمراض وجراحة الكلى. وأكد لدى تفقده قسم تفتيت الحصاوي بمستشفى الجزيرة لأمراض وجراحة الكلى بمدني اهتمامه بصحة وسلامة المواطن، مجدداً الالتزام بتسخير كافة إمكانيات الولاية لنهضة القطاع الصحي. من جانبه، كشف الدكتور أزهري عبد الرحيم، مدير المستشفى، أن جهاز تفتيت الحصاوي هو الجهاز الوحيد في السودان، مبيناً أن الحاجة لاستبدال (رأس) جهاز المنظار بكلفة 15 ألف يورو ليعمل الجهاز بطاقته القصوى. لافتاً إلى أن الجهاز بصورته الحالية بطيء، مشيداً بالاستجابة السريعة والفورية للسيد الوالي. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر والي الجزيرة يتفقد قسم تفتيت الحصاوي بمستشفى مدني لأمراض وجراحة الكلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.