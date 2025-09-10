شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: هذا سبب وراء النيران الهائلة التي غطت سماء صنعاء عقب الغارة الإسرائيلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن السبب وراء النيران الكثيفة التي اشتعلت عقب الغارة الإسرائيلية الأخيرة يعود إلى استهداف خزان وقود تابع لشركة النفط اليمنية.

وأوضحت المصادر أن الانفجارات التي دوّت في المنطقة وتسببت في تصاعد أعمدة الدخان بشكل غير مسبوق نتجت عن اشتعال الخزان، ما ضاعف من حجم الأضرار في محيط الموقع المستهدف.

وأشار شهود عيان لموقع منبر الأخبار إلى أن ألسنة اللهب امتدت لمسافات بعيدة، فيما هرعت فرق الدفاع المدني لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع وصوله إلى منشآت حيوية أخرى.