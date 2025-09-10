الأمير هاري والملك تشارلز يجتمعان لأول مرة منذ أكثر من عام

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: اجتمع الأمير هاري والملك تشارلز الثالث للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وعلم موقع Page Six أن دوق ساسكس شوهد وهو يصل إلى منزل الملك في لندن، كلارنس هاوس، حوالي الساعة 5:20 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء لحضور "شاي خاص".

وكما هو واضح في الصور وصل هاري، 40 عاما، إلى مسكن والده المنفصل عنه في سيارة رياضية متعددة الاستخدامات سوداء اللون.00:00

ولم يلتقِ الثنائي الأب والابن شخصيًا منذ فبراير (شباط) 2024 بعد أن أعلن تشارلز، 76 عامًا، أنه يتلقى العلاج من السرطان. وقبيل لقائهما، شوهد مؤلف كتاب " Spare " في العديد من الفعاليات في المملكة المتحدة هذا الأسبوع.

حضر هاري حفل توزيع جوائز ويل تشايلد لعام 2025 ، كما كرّم ذكرى الملكة إليزابيث الثانية في موقع دفنها في ذكرى وفاتها. كما حضر فعالية في نوتنغهام، إنكلترا.

وفي يوم الأربعاء، عادت الأمير إلى لندن لزيارة مركز دراسات إصابات الانفجارات التابع لكلية إمبريال كوليدج لندن، وقد شوهد تشارلز وهو يصل إلى مقر إقامته في لندن أيضًا.

بدأت التقارير التي تفيد بأن تشارلز وهاري سيعودان للتواصل في الشهر الماضي، في هذه الأثناء، عاد تشارلز إلى لندن من إجازته في قلعة بالمورال باسكتلندا. ثم توجه الملك إلى قصر كلارنس هاوس.

ودخلت العلاقة بين الملك وابنه في حالة من الجفاء استمرت لسنوات منذ استقالة هاري من واجباته الملكية في عام 2020. وفي ذلك الوقت، غادر هو وزوجته ميغان ماركل المملكة المتحدة وانتقلا إلى كاليفورنيا، حيث يقيمان الآن في مونتيسيتو مع طفليهما : الأمير آرتشي، 6 أعوام، والأميرة ليليبت، 4 أعوام.

دفن الخلافات بين الأب والإبن



منذ انتقالهما إلى الجانب الآخر من المحيط، أجرى هاري ودوقة ساسكس عدة مقابلات لاذعة حول العائلة المالكة، بل وناقشا حتى العلاقة العدائية مع والده وشقيقه الأكبر الأمير ويليام في مذكراته لعام 2023.

مع ذلك، أبدى هاري صراحةً رغبته في دفن الخلاف مع والده. وانتشرت تقارير الشهر الماضي تُفيد بأنهما سيلتقيان خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة.

قال مصدر لصحيفة "ذا ميرور" آنذاك: "لا أحد يتظاهر بأن المشاكل العائلية الأوسع قد تم حلها، لكن الأمر يتعلق بالبدء بتشارلز وهاري. ولأول مرة منذ فترة طويلة، هناك شعور حقيقي بأن المصالحة في متناول اليد".

يبدو أن الأمل في عودة العلاقات الجيدة بين هاري وويليام أصبح أقل . ومن جانبها، لم تعد مقدمة برنامج "مع حبي، ميغان" إلى لندن منذ حضورها جنازة الملكة إليزابيث في عام 2022.

الملك تشارلز أمام قصر كلارنس