Apple Watch SE 3.. أداء أسرع وتجربة ذكية بسعر اقتصادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأتي Apple Watch SE 3 مزوّدة بمعالج S10 عالي السرعة، وشاشة Always-On التي تعرض المعلومات بشكل دائم، إلى جانب ميزة Sleep Score لقياس جودة النوم، مع دعم إيماءة النقر المزدوج Double Tap وحركة المعصم للتفاعل السريع.كما توفر الساعة ميزة رصد انقطاع التنفس أثناء النوم (Sleep Apnea Detection) ومستشعر حرارة المعصم لتقدير توقيت التبويض لدى النساء، إضافة إلى دعم استخدام مساعد siri مباشرة على الجهاز من دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وتشمل المزايا الأخرى دعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G في النسخة الأغلى ثمنًا، والشحن السريع بضعف السرعة مقارنةً بالإصدار السابق، وتشغيل الصوتيات مباشرةً عبر مكبر الصوت المدمج، وتوفر الساعة ما يصل إلى 18 ساعة من عمر البطارية.

وتتوفر ساعة Apple Watch SE 3 بمقاسين؛ هما 40 ملم و 44 ملم، مع لونين؛ هما الأبيض والأسود.

وتعمل الساعة بنظام watchOS 26 الذي يضيف ميزة Workout Buddy المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence، لتخصيص تجربة التمارين الرياضية بنحو أكثر ذكاءً.

وتبدأ أسعار الساعة من 250 دولارًا، وتتيح آبل الحجز الأولي اعتبارًا من اليوم، على أن تُطرح رسميًا في الأسواق يوم 19 أيلول.

