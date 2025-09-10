إغماء مريم عامر منيب في جنازة خطيبها المطرب عمرو ستين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - أصيبت المطربة الشابة مريم عامر منيب، بحالة انهيار شديدة، خلال جنازة خطيبها المطرب الشاب عمرو ستين، التي أُقيمت عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث دخلت في نوبة بكاء شديدة.

دعم ومساندة مريم عامر منيب في جنازة خطيبها

وفاة عمرو ستين

وحرصت أسرة وأصدقاء مريم عامر منيب، على دعمها ومساندتها في ذلك المصاب الأليم، لاسيما وأنه كانت تربطها به علاقة حب شديدة، إلا أنها لم تتمالك نفسها من البكاء، إلى أن تطور الموقف سريعًا وفقدت وعيها للحظات معدودة، حتى جرى إفاقتها واستعادة وعيها من جديد.وكان المطرب الشابقد رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، بعد أزمة صحية قصيرة تعرض لها في الشهور الأخيرة من حياته، ونعاه عددًا كبيرًا من أصدقائه بالوسط الفني، على رأسهم خطيبته، التي كتبت خلال منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله، حبيبي وكل حاجة في حياتي، خطيبي".

أما الشاعرة منة عدلي القيعي، كشفت عن معاناته مع أزمة صحية في الفترة الأخيرة من حياته، حيث كتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "لا إله إلا الله يا عمرو.. من يوم ما كتبت إني تعبت هنا وكان بيبعتلي يقولي إنه هو كمان تعبان، ويبعتلي تحاليل وتفاصيل يمكن تساعدني، وكان عمال يقولي أول ما اتحسن هقعد معاكي وأقولك عملت إيه عشان تعمليه"، متابعة: "كل ما كان بيوصل لحاجة جديدة كان بيبعتلي، بعدين بطل يبعت، وأنا قولت اتشغل خليه براحته... مالحقتش أقابله ولا أفهم... لا حول ولا قوة إلا بالله".

فيما أعربت الفنانة زينة، عن حزنها الشديد لوفاة عمرو ستين، قائلة عبر حسابها على "إنستغرام": "مع السلامة يا عمرو.. عمري ما قلت لك إن أنا بحبك أوي لإنك أجدع وأرجل وأنضف أخ وصديق شفته، أنا بحبك أوي يا عمرو وفاكرة كل نصايحك وجدعنتك معايا ومع كل الناس، الله يرحمك ويصبر أمك وخطيبتك وكل حبايبك.. ادعوا له بالرحمة والمغفرة من فضلكم، لا إله إلا الله".

View this post on Instagram A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29)

خطوبة مريم عامر منيب وعمرو ستين

ألبوم وحيد في مشوار عمر ستين الغنائي

يذكر أنّاحتفلت بخطوبتها من المطرب، في أكتوبر عام 2021، في حفلٍ أسطوري أُقيم في مدينة الجونة، واستوحى ديكوره من قصة سندريلا، بحضور عدد كبير من أفراد العائلتين وبعض نجوم الفن من بينهم الفنانة شيرين رضا، المطرب مصطفى حجاج، المنتج هاني محروس وحرمه.يُذكر أن المطرب الراحلأطلق خلال مسيرته ألبومًا غنائيًا واحدًا بعنوان "مسافر" عام 2012، وتضمن 10 أغنيات هي: "ولا نسيتها" كلمات أحمد حسني وألحان تامر علي، "متعمليش حسابك" كلمات عبير الرزاز وألحان تامر علي، "كدب إحساسك" كلمات محمد حامد وألحان تامر علي، "حد عارف" كلمات محمد عاطف وألحان رامي جمال، و"بأي شكل" كلمات جمال الخولي وألحان تامر علي.

إضافة إلى أغنيات "أجمل حاجة" كلمات رمضان محمد وألحان محمد يحيى "بقى فى كدة يعني" كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى "مبخافش ليه" كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيى "مسافر" كلمات وألحان مدحت الفار، و"بكرة معاك" كلمات محمد رفاعي وألحان تامر علي، والتوزيع الموسيقي لكل أغنيات الألبوم للموزع الموسيقي تميم، وهندسة الصوت للمهندس محمد صقر.

وكشف الراحل عمرو ستين في تصريحات سابقة وقت إصدار الألبوم عن لقب "ستين" الذي اختاره لنفسه، والذي كان مثار تساؤل الجميع بمجرد عرض أول كليباته "أجمل حاجة" حيث قال: "ستين" ليس لقبًا فنيًا كما اعتقد البعض، وإنما هو اسم عائلتي الحقيقي، فاسمي ينتهي بلقب "ستين" لذلك لم اختاره ليكون اسمًا فنيًا لي".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».