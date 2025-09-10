تعرفوا إلى أوسم نجوم كوريا الرجال.. وجوه خطفت الأضواء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 12:58 مساءً - يحظى نجوم كوريا الرجال بشعبية كبيرة بين نجوم العالم بسبب وسامة ملامحهم ورشاقة أجسامهم، فهم إلى جانب كونهم يتمتعون بمواهب تمثيلية كبيرة وقدرة عالية على تقديم أبرز الأدوار الدرامية، استطاعوا أن يبرزوا أنفسهم بوسامتهم التي طغت على الكثير من نجوم ومشاهير العالم.

وفي هذا المقال، نلقي الضوء على أوسم نجوم كوريا الرجال.

هيون بين

Embed from Getty Images

يتمتع النجم الكوري هيون بين Hyun Bin بوسامة لا مثيل لها، فهو ممثل كوري جنوبي اكتسب شهرة واسعة واعتُبر من الممثلين الجذابين بسبب وسامته الظاهرة، حيث اشتهر بأدواره في أعمال مثل "Crash Landing on You" و" The Negotiation". تنبع جاذبية هيون بين من مزيجه الفريد بين الموهبة التمثيلية المتنوعة في أدوار الأكشن والرومانسية، وشخصيته التي تجمع بين القوة والعمق، إضافةً إلى مظهره الجذاب، وتفانيه في تقديم أدوار تاريخية هادفة.

لي مين هو

Embed from Getty Images

يشتهر النجم الكوري لي مين هو Lee Min-ho بميزات جسدية مميزة ومظهر جذاب، وهو أمر يُلاحظه الكثير من المعجبين، حيث تكمن جاذبيته في مزيجه من الوسامة، حضوره القوي، ومسيرته الفنية الطويلة والمتنوعة، التي تشمل أدواراً لا تُنسى في مسلسلات مثل "Boys Over Flowers"، "The King: Eternal Monarch" وفيلم " The Legend of the Blue Sea"، بالإضافة إلى شهرته العالمية التي امتدت عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتجسدت في صنع تماثيل شمعية له في متاحف عالمية كبرى.

كيم سو هيون

Embed from Getty Images

يعد النجم الكوري كيم سو هيون Kim Soo-hyun من أوسم نجوم كوريا الجنوبية على الإطلاق، حيث يتميز بموهبته التمثيلية الاستثنائية التي برزت في أعمال ناجحة مثل "My Love from the Star"، " It's Okay to Not Be Okay"، و"Queen of Tears"، ومن شخصيته التي تتنقل بين الأدوار الجادة والرومانسية ببراعة، مما جعله أحد ألمع نجوم شرق آسيا. كما أن جاذبيته تتجسد في قدرته على التعبير عن مشاعره من خلال عيونه، وقدرته على تقديم أدوار متنوعة تتناسب مع مختلف أنواع الدراما والأفلام.

ما بين التاريخية والرومانسية والفانتازيا.. إليكم أفضل المسلسلات الصينية

بارك سيو جون

Embed from Getty Images

تتمثل جاذبية الممثل الكوري الجنوبي بارك سيو جون Park Seo-joon في موهبته التمثيلية المتميزة، وأدواره المتنوعة التي تتراوح بين الكوميديا والرومانسية والأكشن، بالإضافة إلى كاريزمته وحضوره القوي على الشاشة وفي المناسبات العامة، وصداقته مع نجوم عالميين مثل V من فرقة BTS، فضلاً عن صورته الإيجابية واهتمامه بالصحة واللياقة البدنية، من أبرز أعماله "What's Wrong with Secretary Kim" ،"Itaewon Class" و"Gyeongseong Creature".

جي تشانغ ووك

https://www.instagram.com/p/Cq4zXA8J6I6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Cq4zXA8J6I6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Cq4zXA8J6I6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يشتهر النجم الكوري جي تشانغ ووك Ji Chang-wook بجاذبية عالية، تكمن في مزيجه بين الأدوار المليئة بالإثارة والأعمال الدرامية المؤثرة، ووسامته وحضوره اللافت على الشاشة، ومهاراته في تجسيد الشخصيات المعقدة، مما جعله محبوباً جداً بين محبي الدراما الكورية على مستوى العالم. فهو مشهور بأدواره في مسلسلات مثل "Welcome to Samdal-ri"، " The Worst of Evil"، و"Suspicious Partner"، وقد اكتسب شهرة عالمية بفضل أدائه المميز وشخصيته الجذابة.

سونغ جونغ

View this post on Instagram A post shared by 송중기 songjoongki official (@hi_songjoongki)

إلى جانب موهبته التمثيلية العالية، أظهر النجم الكوري سونغ جونغ كي Song Joong-ki جاذبية لافتة تمثلت في مزيجه من الموهبة التمثيلية المتنوعة، التي سمحت له بأداء أدوار مختلفة عبر أنواع مختلفة من الأعمال الفنية مثل الدراما والسينما. كما عزز من جاذبيته مظهره المراهق في بداية حياته المهنية وشخصيته المرحة والجذابة، خاصةً مع ابتسامته البريئة واللطيفة، كما تمكن من بناء قاعدة جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء العالم من خلال هذه الميزات ونجاحاته. أبرز أعماله "Vincenzo"، و"Descendants of the Sun"، و "Reborn Rich".

غونغ يو

Embed from Getty Images

يمتلك النجم الكوري غونغ يو Gong Yoo ملامح رجولية ولافتة، ويتمتع بكاريزما مميزة تجعل منه محط أنظار المعجبين. وتنبع جاذبيته من مزيج من وسامته، ومهاراته التمثيلية المتميزة، وكاريزمته الرجولية، واختياراته المميزة لأدوار تجمع بين الرومانسية والجرأة. كما أن نجاح أعماله السينمائية مثل "Guardian: The Lonely and Great God" و" The Silent Sea " ساهمت في شهرته وجاذبيته العالمية.

لي جونغ سوك

Embed from Getty Images

اكتسب النجم لي جونغ سوك Lee Jong-suk جاذبية كبيرة وشهرة واسعة بسبب مزيجه الفريد في الموهبة كممثل وعارض أزياء كوري جنوبي، فهو معروف بدوره في مسلسلات شهيرة مثل "While You Were Sleeping"، "Big Mouth"، و "Doctor Stranger"، بالإضافة إلى مظهره الجذاب وشخصيته التي تترك انطباعاً لا يُنسى لدى الجمهور، مما يجعله من أبرز نجوم الهاليو.

اكتشفي سرّ جمال أشهر نجمات الكيبوب.. كيف يحافظن على إشراقة شبابية رغم ضغوط الشهرة؟

كيم وو بن

Embed from Getty Images

النجم الكوري كيم وو بن Kim Woo-bin هو عارض أزياء وممثل من كوريا الجنوبية. بدأ حياته المهنية كعارض أزياء واشتهر بجاذبية ووسامة لافتة ورشاقة جسم طويل القامة، أبرز أعماله التمثيلية التي جعلته محط أنظار الكثيرين "Uncontrollably Fond"، " Black Knight" و"Our Blues".

بارك هيونغ سيك

Embed from Getty Images

اشتهر النجم بارك هيونغ سيك Park Hyung-sik بجاذبية عالية بسبب مواهبه المتعددة كممثل ومغنٍ كوري جنوبي، وشخصيته الجذابة التي تظهر من خلال أدواره في أعمال شهيرة مثل "Strong Girl Bong-soon" و " Doctor Slump"، بالإضافة إلى كاريزمته كعضو سابق في فرقة ZE:A الكورية الجنوبية، وحياته الشخصية التي يشاركها أحياناً مع جمهوره.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».