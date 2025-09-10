ياسمين رئيس لـ"الخليج 365": فيلم "ماما وبابا" عائلي.. والجمهور السعودي يحب الفرح.. وجديدي القادم مع يسرا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - خلال وجودها أمس بالرياض بالعرض الأول لفيلم "ماما وبابا" بـ فوكس سينما سنشري كورنر، كشفت الفنانة ياسمين رئيس لـ"الخليج 365" عن سعادتها بوجودها بالرياض قائلة: "سعيدة جداً لأنني بالرياض ووسط الجمهور السعودي اليوم؛ فهو جمهور يحب أن يفرح ويضحك. وفيلم "ماما وبابا" هو فيلم كوميدي اجتماعي عائلي يستطيع الجميع أن يشاهده، كما يشاهده أفراد العائلة كباراً وصغاراً وأطفالاً".

ياسمين رئيس عن فيلم باب وماما.. عمل كوميدي وعائلي

وتابعت ياسمين رئيس قائلة: "وأعتقد أن ما يميز الفيلم أنه عائلي بالدرجة الأولى، وكنت سعيدة جداً بالعمل فيه؛ فهذه النوعية من الأفلام يستطيع جميع أفراد العائلة مشاهدته وحضوره وقضاء وقت ممتع ولحظات سعيدة تجمع بين الضحك والرسالة الهادفة".

وعن المواقف الطريفة التي كانت بالعمل قالت ياسمين: "لا أستطيع أن أذكرها؛ فهي كثيرة جداً بالعمل، لأنني بالعمل كنت "ماما" وفجأة تحولت لـ"بابا"، وكنت أنا وأولادي بالعمل نخطئ كثيراً، وعند التصوير المخرج ينبهنا لذلك فتحوُّلي من "ماما" إلى "بابا" كان مضحكاً ومتعباً في آنٍ واحد".

وعن توقعاتها في العمل قالت ياسمين: "متوقعه لفيلم "ماما وبابا" النجاح بإذن الله بالسعودية؛ فالجمهور السعودي يحب هذه النوعية من الأفلام، وأشعر أنه على ذوق الناس؛ فهو عمل كوميدي وعائلي، والجمهور السعودي يحب الضحك، وسيجد ما يبحث عنه من خلال مشاهدة هذا الفيلم".

وعن انطباعها لزيارة الرياض قالت: "هذه الزيارة ليست الأولى لي للرياض؛ فهناك زيارة في JoyAwards، وأيضاً في افتتاح أحد أفلامي، وحقيقة هذه المدينة تشهد تطوراً بكل زيارة لي بها".

وكشفت ياسمين عن أعمالها القادمة قائلة: "لديَّ الآن عمل جديد، وهو فيلم سينمائي مع النجمة يسرا بعنوان: الست لما".

فيلم "ماما وبابا"

وتدور أحداث فيلم "ماما وبابا" حول زوجين يعيشان حياة أسرية هادئة برفقة طفليهما، لكن حياتهما تنقلب رأساً على عقب بصورة مفاجئة بعدما يتبادلان الأدوار الجسدية؛ إذ تتحول الزوجة إلى رجل ويتحول الزوج إلى امرأة؛ فيقعان في مواقف طريفة ومفارقات، ويكتشفان جوانب جديدة في علاقتهما الزوجية ودور كل منهما فيها، بينما يحاولان إيجاد طريقة لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد القيعي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ رحمة فلاح، ومن بطولة: الفنان محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، وئام مجدي، حنان يوسف، خديجة أحمد محمد المحمدي.

فيلم "الست لما"

من العرض الخاص والأول في الرياض لفيلم " ماما وبابا".. خاص لسيدتي.. #ياسمين_رئيس تتحدث عن الكواليس وتفاصيل شخصيتها في الفيلم pic.twitter.com/Fy4fn1zkFf — مجلة سيدتي (@sayidatynet) September 10, 2025

أما فيلم "الست لما" فيتناول قضايا نسائية معاصرة، من خلال شخصيات متعددة، تعيش كل منها تجربة قاسية، تكشف أبعاداً إنسانية واجتماعية شائكة، وهو من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، ومن بطولة: الفنانة يسرا، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، ومي حسن. — مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن