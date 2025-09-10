فيها إيه يعني.. فيلم روائي جديد يجمع النجوم ويوقعه مخرج شاب في أول تجاربه الطويلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 05:11 مساءً - فيلم "فيها إيه يعني" يجمع كوكبة من الأسماء اللامعة في مقدمتهم ماجد الكدواني وغادة عادل، ومعهما ميمي جمال، مصطفى غريب، وغيرهم، لكن المفاجأة تأتي من وراء الكاميرا. فالعمل من إخراج عمر رشدي حامد، الذي يقدّم أولى تجاربه الروائية الطويلة، بعد سنوات من الخبرة المتراكمة في الدراما والإعلانات وكواليس السينما.

البدايات المهنية

بدأ مشواره مساعدًا للمخرج الكبير شريف عرفة في أفلام الجزيرة، ولاد العم، وإكس لارج. لاحقًا، شارك كمخرج مساعد في مسلسلات ناجحة مثل لحظات حرجة وخلي بالك من زيزي.

عرّف عمر الجمهور على اسمه عبر أعمال رقمية لافتة مثل أنصاف مجانين وبيمبو. كما أخرج إعلانات لكبرى العلامات التجارية وأعمال إنسانية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب فيديو كليبات لنجوم مثل أصالة ومسار إجباري.

التجربة الروائية الأولى

اليوم، يخطوخطواته الأبرز بفيلمه الأول، الذي يروي قصة صلاح (ماجد الكدواني) حين يلتقي بحبيبته الأولى ليلى (غادة عادل) بعد سنوات من الفراق. فيلم يوازن بين الخبرة والروح الشبابية من خلال فريق متنوع أمام الكاميرا وخلفها، في تجربة ينتظرها جمهور السينما المصرية والعربية.

ينتمي عمر إلى بيت فني، فهو ابن مهندس الديكور رشدي حامد، صاحب بصمات بارزة في أفلام مثل شمس الزناتي، المنسي، وطيور الظلام. هذه البيئة صنعت بدايات وعيه البصري، قبل أن يقرر حمل الكاميرا بنفسه.

قصة فيلم فيها إيه يعني

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة إن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل يجسده ماجد الكدواني وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع غادة عادل وتؤدي دور ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، أما مصطفى غريب فيظهر خلال الأحداث بدور زوج أسماء جلال وهي ابنة الكدواني، وتجسد ميمي جمال شخصية والدة غادة عادل.

الفيلم بطولة ماجد الكدواني، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وسليمان عيد في آخر عمل فني له قبل رحيله في أبريل الماضي بشكلٍ مفاجئ، والعمل تأليف مصطفى عباس، محمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

