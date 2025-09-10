كعكة من صنع يديها.. ديبيكا بادكون تحتفل بيوم ميلاد ابنتها دعاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - في لحظة تخلت فيها عن نجوميتها كأحد أبرز نجمات بوليوود، أظهرت ديبيكا بادكون جانب الأمومة بداخلها في احتفالها بأول يوم ميلاد لابنتها دعاء، حيث حرصت على صنع كعكة يوم الميلاد بيديها، التي شاركت صورتها بشكلٍ بسيط غير متكلف.

ديبيكا بادكون تحتفل بأول يوم ميلاد لابنتها دعاء

شاركت ديبيكا بادكون من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، صورة لكعكة صنعتها بيدها لابنتها دعاء، التي أكملت عامها الأول يوم 8 من سبتمبر. وعلى الرغم من الشكل البسيط الذي تبدو عليه الكعكة؛ فهي كعكة شكولاتة غير مزينة بأي كريمة باستثناء شمعة واحدة في منتصفها، إلا أنها اعتبرتها لغة حب من الأم وابنتها، حيث كتبت: "لغة حبي، خبز كعكة لعيد ميلاد ابنتي الأول!" وأضافت رموزاً تعبيرية للبالونات والخرزة الزرقاء.

وقد انهالت التعليقات على المنشور فور مشاركة التي تتضمن رموز قلب تعبيرية، بينما تمنى آخرون لدعاء يوم ميلاد سعيداً.

ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ يُرزقان ابنتهما الأولى

بعد ست سنوات من الزواج، أنجبت ديبيكا بادوكون مولودتها الأولى من زوجها النجم رانفير سينغ، يوم الأحد 8 من سبتمبر 2024. وورد في التقارير، أن ديبيكا أنجبت طفلتها في مستشفى "إتش إن ريلاينس" في مومباي، وهي وطفلتها بصحة جيدة.

ونشرت ديبيكا ورانفير على حسابيهما في إنستغرام صورة كتبا فيها: "مرحباً بكِ أيتها الطفلة الصغيرة" مع ذكر تاريخ يوم 8 من سبتمبر 2024 في إشارة إلى أن دبيكا قد أنجبت طفلتها في هذا اليوم.

كما كُتب في أسفل هذا البيان المختصر جداً اسم دبيكا ورانفير، من دون ذكر أي تفصيل آخر أو إرفاق الصورة بأي تعليق حول الاسم الذي أُطلق على الطفلة.

وقد حصد المنشور بعد دقائق من نشره أكثر من 400 ألف إعجاب، إضافة إلى آلاف التعليقات المهنئة بهذا الخبر السعيد.

ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ يكشفان عن اسم ابنتهما

كشف الزوجان ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ عن اسم ابنتهما، وعلى خطى عليا بهات -التي أسمت ابنتها راحة- اختارا اسماً ترجع أصوله للغة العربية، حيث اختارا اسم "دعاء" لابنتهما التي وُلدت في 8 من سبتمبر من العام الماضي. وأعلن الثنائي البوليوودي الشهير باسم "ديب- فير" عن اسم ابنتهما من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام الخاص بحساب كلٍّ منهما، جاء فيه: "دعاء بادوكون سينغ. دعاء: وتعني الصلاة؛ لأنها الإجابة عن صلواتنا، قلوبنا مليئة بالحب والامتنان. ديبيكا ورانفير".

ديبيكا بادكون والجانب الفني

شُوهدت ديبيكا بادكون آخر مرة في فيلم Kalki 2898 AD للمخرج ناغ أشوين، ستظهر في مشروع الخيال العلمي للمخرج أتلي إلى جانب ألو أرجون. ويُقال أيضاً إنها تشارك في فيلم king مع شاروخان.

