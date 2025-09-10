فيلم song sung blue لهيو جاكمان وكيت هدسون.. القصة وتفاصيل العمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 11:09 صباحاً - خلال الساعات الماضية، أصدرت الشركة المنتجة لفيلم "song sung blue"، الإعلان الدعائي للفيلم والذي يأتي من بطولة هيو جاكمان وكيت هدسون، حيث يُجسدان خلال أحداث الفيلم دور الزوجين الحقيقيين مايك وكلير، واللذين كانا قد شكلا فرقة "لايتنينج آند ثاندر".

واستعرض الإعلان الدعائي للفيلم علاقة الزوجين مايك وكلير وتطورها وبدء عروضهما الغنائية، مع ظهور عدد من اللقطات لـ هيو جاكمان وكيت هدسون وهما يؤديان أغنية دايموند "تشيري.. تشيري" و أغنية "سويت كارولين" اللتين تم تقديمهما عام 1966.

قصة فيلم song sung blue

https://www.instagram.com/p/DIv4ScEJn2x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIv4ScEJn2x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIv4ScEJn2x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تدور أحداث الفيلم حول الشخصيتين مايك وكلير وهُما يسعيان لرغبتهما في تحقيق المزيد من النجاح والتطور في حياتهما، حيث تتمنى كلير أن تعيش حياة تتجاوز العمل كمصففة شعر، فيما يتمنى مايك أن يصنع شيئاً مميزاً وجديداً في حياته.ويأتيمن تأليف وإخراج كريج بروير، وهو مقتبس من الفيلم الوثائقي الذي يحمل الاسم نفسه وتم عرضه عام 2008.

وتأتي أحداث الفيلم مُقتبسة من قصة حقيقية، حينما يُشكّل موسيقيان يعانيان من سوء الحظ فرقة موسيقية مُبهجة تُحيي ذكرى نيل دايموند، ويثبتان من خلال تجربتهما أنه لم يفت الأوان أبداً للعثور على الحب وتحقيق الأحلام.

أبطال فيلم song sung blue

View this post on Instagram A post shared by Song Sung Blue (@songsungbluefilm)

كيت هدستون تكشف عن خطأ ارتكبته حينما رفضت المُشاركة ببطولة أحد الأفلام

فيما يُشارك في بطولة الفيلم كل من مايكل إمبيريولي، إيلا أندرسون، الموسيقية كينغ برينسيس في أول ظهور لها على الشاشة الكبيرة، بالإضافة إلى مصطفى شاكر، هودسون هينسلي، فيشر ستيفنز، جيم بيلوشي.وعلى جانبٍ آخر، في فبراير الماضي كانت قد اعترفت النجمةبوجود دور واحد لم تُجسده وتندم عليه حتى الآن؛ وهو دور "أندريا ساكس" ضمن أحداث فيلم "The Devil Wears Prada" والذي تم عرضه عام 2006.

يُمكنكم قراءة: هيو جاكمان.. مسيرة سينمائية جعلته من نجوم العالم

وقالت كيت هدسون حينها بأن الدور عُرض عليها، إلا أنها لم تستطع تأديته بسبب توقيت عرضه عليها، ووصفت قرارها بالخاطئ، مؤكدة أنه على الرغم من ذلك ترى أن "كل شيء يحدث لسببٍ ما"، وذلك خلال لقائها ببرنامج Capital Breakfast على إذاعة Capital FM في فبراير الماضي.

Kate Hudson Admits It 'Was a Bad Call' to Turn Down Lead Role in 'The Devil Wears Prada' https://t.co/Nzuxqa90cQ — People (@people) February 21, 2025

— People (@people)

وفي النهاية جسدت الشخصية الممثلة الأمريكية آن هاثاواي ضمن أحداث فيلم "The Devil Wears Prada"، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 326 مليون دولار حول العالم، كما لاقى الفيلم استحساناً كبيراً بمشاركته بالعديد من المهرجانات، وقد نالت الممثلة ميريل ستريب ترشيحها الرابع عشر بمسيرتها لجائزة الأوسكار عن مُشاركتها بالفيلم.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».