نجوم تركيا يلمعون على ‘شاهد’… أقوى المسلسلات تُعرض قريبًا

أعلنت منصّة “شاهد” عن مجموعة من الأعمال الدّرامية التّركيّة الجديدة الّتي ستُعرض قريبًا بالتّزامن مع عرضها في تركيا، إلى جانب مسلسلات أخرى تحظى بشعبيّة كبيرة لدى الجمهور العربيّ.

في التّفاصيل، انطلق عبر المنصّة عرض مسلسل “عيناك كالبحر الأسود” مجّانًا وهو عمل دراميّ عائلي.ّ رومنسيّ تدور أحداثه حول أزيل الّذي نشأ على شواطئ البحر الأسود ليكتشف أنّه الوريث المفقود لإحدى أقوى العائلات التّركيّة. يقوده البحث عن الحقيقة إلى إسطنبول حيث يدخل معركة شرسة تجمع بين القلوب وروابط الدّم.

المسلسل من بطولة: أرين أورين، هاليت أوزغور ساري، أوزجي ياجيز، محمّد أوزجور.

كما كشفت “شاهد” عن قرب عرض مسلسل “ميرا وسليم” المقتبس من الدّراما التّركيّة الشّهيرة عشق ودموع وهو مسلسل رومنسيّ من بطولة هاندا أرتشيل وباريش أردوتش.

وسيكون الجمهور أيضًا على موعد مع الموسم الثّاني من مسلسل “المدينة البعيدة ” قريبًا على المنصّة من بطولة أوزان أكبابا وسينام أونسال.

أمّا مسلسل “سلمى”، المقتبس عن الدّراما التّركيّة “إمرأة”، فقد بدأ عرضه مجّانًا عبر “شاهد” وتدور قصّته حول أرملة شابّة تكافح بلا كلل لتأمين مستقبل طفلَيها، بينما تجد نفسها مضطرّة لمواجهة ماضٍ مؤلم يحوّل معاناتها إلى قوّة تدفعها إلى المضيّ قدمًا والبحث عن فرصة جديدة للحبّ.

يشارك في بطولة العمل نخبة من الممثّلين اللبنانيّين والسّوريّين: مرام علي، نيقولا معوّض، ستيفاني عطالله، طوني عيسى، نتاشا شوفاني، سعد مينه، نقولا دانيال، مجدي مشموشي، رنا كرم، نانسي خوري، وسام صبّاغ، تقلا شمعون، فرح بيطار وغيرهم.