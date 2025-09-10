تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي وأمير قطر

القاهرة - كتب محمد نسيم - أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، 9 أيلول 2025 اتصالًا هاتفيًا بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال، عن إدانة مصر البالغة واستنكارها الشديد للعمل العدواني، الذي ارتكبته إسرائيل ضد دولة قطر الشقيقة، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة قطر.

وأوضح، أن الرئيس السيسي شدد على تضامن مصر الكامل، قيادةً وشعبًا، مع دولة قطر في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتباره عدوانًا استفزازيًا على سيادة دولة عربية شقيقة، وتهديدًا غير مقبول لأمنها وسلامتها ووحدة أراضيها. كما أكد دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وأضاف، أن أمير دولة قطر أعرب عن تقديره العميق لموقف مصر، مثمنًا العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. كما أطلع الأمير الرئيس المصري على آخر مستجدات الأوضاع في أعقاب الهجوم الإسرائيلي السافر، إذ توافق الجانبان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتحمل مسؤولياته في مواجهة هذا الانتهاك الإسرائيلي الفج، وضمان محاسبة المتورطين فيه، باعتباره انتهاكًا واضحًا لسيادة دولة قطر، وضرورة وقف أي تجاوزات تمس سيادة الدول، حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

