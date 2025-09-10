أماني شيخون لـ الخليج 365 في العرض الخاص لفيلم "ماما وبابا": نحرص على اختيار الأفلام التي تناسب الأسرة والهادفة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - كشفت أماني شيخون المسؤولة بشركة الضيافة والتنظيم في العرض الخاص لفيلم "ماما وبابا" بالرياض، وتحديداً بفوكس سينما سنشري كورنر، عن حرصهم على اختيار الأفلام التي تناسب الأسرة والهادفة، وقالت لـ"الخليج 365": سيشاهد الحضور اليوم فيلم "ماما وبابا"، وهو فيلم عائلي وهادف ونحرص دائماً عند اختيار الأفلام التي تُعرض بالمملكة العربية السعودية على أن تكون مناسبة لجميع أفراد الأسرة، وكذلك تكون الأفلام هادفة وتحمل قصة جميلة وفيها نوع من الرومانسية؛ لأن الشعب السعودي شعب محب بطبعه، ويحب الأجواء الجميلة العائلية والرومانسية بالأفلام التي تعرض بدور السينما".

وعن كيفية اختيار الأفلام التي تُعرض بدور السينما قالت أماني شيخون: "ليس لدينا اختيار محدد، ولكن أي فيلم يتناسب مع جميع أفراد العائلة هو ما نختاره، والجمهور يحب حضور العرض الخاص ليتعرف إلى شخصيات النجوم عن قرب، فالجمهور بالعرض الخاص عندما يرون الفنان عن قرب يحبونه، وبالتالي قد يقررون أن يحضروا الفيلم أكثر من مرة مع أفراد أسرتهم أو أصدقائهم أو من يحبون ويكونون مقربين لديهم، وعن الأفلام الجديدة القادمة التي سيتولون تنظيمها وعرضها مستقبلاً بالرياض قالت أماني شيخون: لا أستطيع الإفصاح عن أسماء الأفلام ولكن للتشويق هنالك فيلمان لأبطال يحبهم رواد السينما سيعرضان بالرياض بإذن الله، الأول سيعرض بأول شهر أكتوبر أما الثاني فسيكون بمنتصف شهر أكتوبر 2025".

أماني شيخون في سطور

فيلم "ماما وبابا"

أماني شيخون هي المسؤولة بشركة الضيافة والتنظيم، وهي أول فندقية سعودية، وسيدة أعمال، مدربة معتمدة بروتوكول ملكي، واستشارات سياحية وترفيهية، إدارة وتشغيل فنادق ومرافق سياحية.تبدأ قصته بخلافات بين زوجين لديهم طفل وطفلة ويقرران أن يتطلقا، ولكن فجأة تنقلب حياتهما رأساً على عقب بصورة مفاجئة بعدما يتبادلان الأدوار الجسدية، حيث تتحول الزوجة إلى رجل ويتحول الزوج إلى امرأة، فيقعان في مواقف طريفة ومفارقات كوميدية بين أبنائهما وأصدقائهما ومكان عملهما، ويكتشفان جوانب جديدة في علاقتهما الزوجية ودور كل منهما فيها، بينما يحاولان إيجاد طريقة لإعادة الأمور إلى طبيعتها وفي المطاف يكتشف كل منهما أنه لابد أن يحافظ على بيته وأسرته وأبنائه ويعدلا عن فكرة الطلاق.

الفيلم من بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن، والعمل فكرة رحمة فلاح، وسيناريو وحوار ورشة براح، وإشراف على الكتابة محمد صادق، وإخراج أحمد القيعي، وإنتاج محمد رشيدي وياسر صلاح.

أماني شيخون من من شركة اماني شيخون للضيافهة والتنظيم تلتقط صور مع الفنان #محمد_عبد_الرحمن والفنانة #ياسمين_رئيس على السجادة الحمراء لفيلم "ماما وبابا" pic.twitter.com/bLtfZC9ZXC — مجلة سيدتي (@sayidatynet) September 10, 2025

