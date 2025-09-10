كيف احتفلت مي فاروق بيوم ميلادها؟ وماذا كتبت بهذا اليوم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - احتفلت الفنانة مي فاروق بيوم ميلادها بطريقتها الخاصة، حيث اعتمدت كلمات كتبتها عن جمهورها المحب والمخلص وأبنائها وزوجها وأسرتها وفريق عملها، ولم تغفل عن ذكر أي شخص بحياتها، ونشرت صورة لها وكتبت: "النهارده عيد ميلادي، ممتنة لكم جداً لكل الحب اللي شايفاه في بوستاتكم وكلامكم وحبكم اللي دايماً بيوصلني".

وكتبت أيضاً: "وأما عني أنا؛ فأحب أقول لنفسي أنا فخورة جداً بما أنا عليه الآن وممتنة جداً لله على كل نعمه، من سنين وأنا صغيرة حلمت حلم كبير وما كنتش عارفة مكتوب لي أحققه وللا لا، فضلت وراه وبفضل ربنا قدرت أحققه وأحقق أكتر من اللي تخيلت إني أقدر عليه".

مي فاروق فخورة بأمومتها

وأيضاً كتبت: "فخورة بكوني أم حقيقية لأولاد تشرف وأتمنى أكون دايماً ضهر ليهم ومشرفاهم، فخورة إني زوجة لرجل محترم مش سهل يبقي فيه زيه كتير في زمننا ده، فخورة إني قادرة أخرج من حياتي أي حد سام وربنا يبعده عني. فخورة إني كنت ابنة بارة لأهل عظماء سابوني وهم راضيين عني، ممتنة لله جداً على كرمه وعوضه ليا دايماً الجميل في كل حاجة، شكراً لله على كل ما أنا عليه الآن، وأتمنى أكون دايماً للأحسن، شكراً لكل اللي قابلوني وحبوني من قلوبهم أنتم كنز حقيقي، شكراً أمي وأبويا على رضاكم عني، كنت أتمنى وجودكم للأبد عشان تفرحوا بيا بس دايماً دعواتكم محاوطاني، شكراً أخويا ومراته وولاده، شكراً ولادي وجوزي وعيلتي الحلوة المحترمة اللي في حياتي، شكراً فريق عملي اللي هما أصبحوا من أفراد عيلتي على حبكم وصدقكم في كل حاجة. شكراً لأصحابي اللي هما عيلتي على حقيقتكم وحبكم اللي بجد مش تمثيل. شكراً من كل قلبي لجمهوري اللي حبني ودعمني واحترمني من ساعة ما ابتديت لحد يومنا هذا، شكراً لكل فرد فيكم. وفي الآخر شكراً لنفسي إنها طلعت أقوى بكتير مما تخيلت، أمنيتي أقدر أكمل المشوار مع ولادي لحد ما يبقوا قد الدنيا كلها وأكون دايماً حسنة السيرة وطيبة الأثر"، واختتمت وكتبت: "بحبكم قوي قوي قوي".

جمهور مي فاروق يتفاعلون معها

وتفاعل معها جمهورها وهنأها بيوم ميلادها وتمنوا لها تحقيق الأمنيات والنجاح.

كما كتبت لها الفنانة ريهام عبد الحكيم: "كل سنة وانتي طيبة يا ميوي يا قمر، ربنا يسعدك ويفرح قلبك ويجعلها أحلى سنة عليكي ويخليلك أحلى زوزو ولوكا، ويخليكي ليهم ويهنيكي مع محمد يا فخر برج العذراء". كما قدم لها الفنان والملحن عبد القادر الهدهود تهنئة وكتب: "كل سنة وانتي بألف خير وسعادة يا أجمل قلب وأجمل صوت وأجمل إحساس"، وعلق زوجها محمد العمروسي وكتب لها: "ربنا يخليكي لينا ويحفظك ويبارك فى عمرك ياحبيبتي انتي تستاهلي كل الخير لأنك طيبة ومحترمة وبنت حلال"، كما كتبت لها الفنانة كارمن سليمان: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي، ربنا يحفظك ويسعدك ويكرمك يا رب".

ألبوم "تاريخي" لـ مي فاروق

"باركوا"، كلمات تامر حسين، ألحان مدين.

"سلطانة"، كلمات عبد الرحمن محمد، ألحان مدين.

"ميزني"، كلمات تامر حسين، ألحان تامر عاشور.

"كان نفسي أقابله"، كلمات تامر حسين، ألحان محمد النادي.

"اللي شافنا"، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي.

"بنات الخلق"، كلمات عبد الرحمن محمد، ألحان مدين.

"ضحكت فجأة"، كلمات تامر حسين، ألحان تامر عاشور.

"تاريخي"، كلمات نادر عبد الله، ألحان مدين.

"أنا اللي مشيت"، كلمات تامر حسين، ألحان مدين.

وكانت الفنانة مي فاروق قد كشفت مؤخراً عن تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد الذي حمل عنوان "تاريخي"، الذي سيضم 9 أغنيات تعاونت فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين وهي كالتالي:

