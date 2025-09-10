تكنولوجيا: فروق نتوءات كاميرا سلسلة فيفو X300 مقارنة بـ آيفون 17 برو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إعلان أبل عن آيفون 17، كشفت vivo عن لمحة تشويقية تُبرز نتوء الكاميرا في هاتفها الرائد المرتقب X300 Pro. وقارنت الشركة سمك النتوء مع نظيره في آيفون 17 برو.

شارك مدير منتجات vivo، هان بوكشياو، عبر منصة Weibo تفاصيل جديدة عن سلسلة X300. وأرفق صورة تقارن نتوء الكاميرا في كل من آيفون 17 برو وvivo X300 وX300 Pro. وكان النموذج العادي قد ظهر في لمحة سابقة، لكن هذه المرة تُظهر الصورة أول ظهور رسمي لطراز Pro.

وتوضح الصورة أن نتوء الكاميرا في X300 العادي أنحف بكثير من نتوء آيفون 17 برو، بينما يأتي نتوء X300 Pro أنحف قليلًا من نتوء آيفون 17 برو. بالإضافة إلى ذلك، كشف المسؤول في vivo أن جميع هواتف سلسلة X300 ستعتمد على شاشة BOE Q10 Plus، التي يمكن أن تصل سطوعها إلى 1 نت فقط.

من المقرر أن تطلق vivo هاتفي X300 وX300 Pro في الصين خلال أكتوبر، مع تأكيد حصول الطراز Pro على شاشة مسطحة.

المصدر