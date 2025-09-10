تكنولوجيا: أوبو تكشف رسميًا عن Find X9 وX9 Pro مع بطارية ومواصفات مؤكدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد كشف أبل عن آيفون 17 أمس، تسابقت شركات الهواتف الذكية لمقارنة أجهزتها القادمة مع أحدث إصدارات أبل. من جانبه، شارك زهو ييباو من أوبو بعض التفاصيل حول سلسلة Find X9، إضافة إلى صور رسمية ظهر في إحداها آيفون بجوار الهاتف الجديد.

سيحمل أوبو Find X9 Pro بطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير، بينما يأتي الطراز الأصغر Find X9 ببطارية 7025 مللي أمبير. وكان زهو قد أكد سابقًا مواصفات البطارية وسمك الجهاز، حيث يبلغ 8.25 ملم.

أما الوزن، فبحسب تسريبات Digital Chat Station، سيزن X9 Pro نحو 224 جرامًا، بينما يزن X9 العادي 203 جرامًا بسمك 7.99 ملم. وتختلف الأجهزة أيضًا في حجم الشاشة، إذ يحصل Pro على شاشة 6.78 بوصة، بينما يحصل الطراز الأساسي على شاشة 6.69 بوصة.

وكشف زهو أن السلسلة ستستخدم تقنية “النحت البارد”، مع اعتماد لون رئيسي جديد باسم “Titanium”، رغم أن الهيكل سيكون على الأرجح من الألومنيوم.

كما ستأتي الشاشات بتقنية لحماية العين، ووضع خاص يقلل من دوار الحركة. والأهم أن جميع الطرازات ستحصل على شاشات مسطحة مع أنحف حواف حتى الآن – متساوية من جميع الجوانب، بسمك يُقال إنه 1.1 ملم فقط.

وأكد زهو أن السلسلة ستقدم تحسينات كبيرة في تصوير الفيديو، كما ستعمل الأجهزة بنظام ColorOS 16 مباشرة من الصندوق. المثير أن النظام الجديد سيدعم منتجات أبل بشكل أصلي، وقد استعرض المسؤول ذلك من خلال إقران AirPods 4 مع Find X9.

وبالنسبة للمواصفات المسربة، سيعمل Find X9 وX9 Pro بمعالج Dimensity 9500 مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 واط. وستنتقل الهواتف أيضًا من قارئ البصمة البصري إلى قارئ بصمة بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى زر ذكي جديد يُسمى “Plus Key”.

أما الكاميرات، فسيحمل Find X9 ثلاث عدسات بدقة 50 ميجابكسل، بينما يأتي Find X9 Pro مع عدسة بيرسكوب بدقة 200 ميجابكسل. ومن المتوقع أن يتم الكشف الرسمي عن السلسلة في أكتوبر.

يُذكر أن زهو أشار إلى أن الصور المسربة للطرازات ليست دقيقة تمامًا، وهو ما يفسر تغطيته لجزيرة الكاميرات في الصور الرسمية.

