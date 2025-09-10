انت الان تتابع خبر اليوم.. اطلاق آيفون 17 رسميا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويعتبر هاتف آيفون 17 إير أول تصميم جديد كلياً منذ سنوات لهواتف "أبل".

ويحل الهاتف آيفون 17 إير محل هاتف بلس في السلسلة، ويعد أنحف جهاز آيفون في تاريخ الشركة.

ويتميز الهاتف بهيكل أنحف وشاشة قياس 6.6 بوصة، لكنه يعاني من نقاط ضعف كسعة البطارية ووجود كاميرا خلفية واحدة، في وقتٍ تتجه فيه الهواتف المنافسة نحو بطاريات أكبر وعدسات متعددة.

ورغم أن سعر الجهاز سيكون في شريحة سعرية متوسطة بين آيفون 17 العادي وآيفون 17 برو، إلا أن مواصفاته لا تضاهي أيّاً منهما، ما يجعله خياراً أقل عملية لغالبية المستهلكين.

وقال المحللون إن "الهاتف الأنحف قد يكون بمثابة خطوة نحو آيفون قابل للطي يُفتح مثل الكتاب، الذي سيكون بمثابة منصة لإصدار مُحسن من المساعد الصوتي "سيري"، لكن من غير المرجح أن يصل أي منهما قبل العام المقبل".