تكنولوجيا: أبل تكشف عن حافظات TechWoven جديدة وحزام Crossbody Strap لهواتف iPhone 17 Pro وPro Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم عن مجموعة جديدة من الإكسسوارات لـ iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max خلال حدث “Awe Dropping” في مسرح ستيف جوبز بأبل بارك، وذلك بالتزامن مع إطلاق هذين الجهازين. تشمل الإكسسوارات حافظات TechWoven وحافظات سيليكون مع حزام متقاطع (Crossbody Strap) بتصميم مغناطيسي فريد.

حافظات TechWoven: بديل لخط FineWoven الذي توقف إنتاجه، تتميز بنسيج منسوج بألوان متعددة لمظهر أنيق وعصري. تحتوي الحافظات على فتحات في الزوايا السفلية لتوصيل الحزام المتقاطع. متوفرة بألوان تشمل الأسود، الأخضر، الأزرق، البنفسجي، والبرتقالي، مع تطابق محتمل مع ألوان iPhone 17 Pro (برتقالي، أزرق داكن، أسود، وأبيض).

حافظات السيليكون: تتميز بتصميم زر جديد يوفر شعورًا أكثر دقة وسلاسة مقارنة بالإصدارات السابقة. متوفرة بنفس خيارات الألوان الخاصة بـ TechWoven.

حزام (Crossbody Strap): يتميز بقلب معدني مرن ونقاط توصيل مغناطيسية تتيح ربط الحزام وفصله بسهولة. مصمم ليتماشى مع حافظات TechWoven، مع فتحات مخصصة في زوايا الحافظة للتثبيت. متوفر بما يصل إلى 10 ألوان، بما في ذلك البرتقالي الزاهي الذي قد يتطابق مع لون iPhone 17 Pro الجديد.