تكنولوجيا: نتائج Geekbench المبكرة لسلسلة آيفون 17 تكشف عن تحسن طفيف في أداء المعالج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبحت سلسلة آيفون 17 وآيفون Air رسمية الآن، وظهرت بالفعل بعض نتائج Geekbench المبكرة التي تمنحنا أول نظرة على أداء شرائح A19 وA19 Pro في الاختبارات الاصطناعية.

حقق آيفون 17 (الطراز 18,3) نتيجة 3608 نقطة في اختبار النواة الواحدة، و8810 نقاط في اختبار الأنوية المتعددة. وبالمقارنة مع آيفون 16، يظهر تحسن بنسبة 10% في أداء النواة الواحدة و11% في الأداء متعدد الأنوية.

كما أكدت النتائج أن الهاتف مزود بذاكرة عشوائية LPDDR5x بسعة 8 جيجابايت. أما في اختبارات الرسوميات، فقد سجل الهاتف 37,014 نقطة في اختبار Metal، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 33% عن الجيل السابق.

أما آيفون Air (الطراز 18,4) فجاء مزودًا بإصدار مخفف من شريحة A19 Pro مع معالج سداسي النوى ووحدة معالجة رسومية بخمس أنوية (أقل بنواة واحدة من النسخة الكاملة).

تمكن الهاتف من تحقيق 3674 نقطة في اختبار النواة الواحدة و8824 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة. كما حصل على 12 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5x، وسجل 37,743 نقطة في اختبار Metal للرسوميات.

من جانبه، سجل آيفون 17 برو (الطراز 18,1) 3523 نقطة في اختبار النواة الواحدة و9028 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة. الهاتف مزود أيضًا بذاكرة LPDDR5x بسعة 12 جيجابايت. وعلى صعيد الرسوميات، حقق 44,342 نقطة في اختبار Metal، أي أفضل بنسبة 17% من آيفون Air، وبزيادة 32% مقارنة بآيفون 16 برو.

أما آيفون 17 برو ماكس (الطراز 18,2) فقد أحرز 3781 نقطة في اختبار النواة الواحدة و9679 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة. وفي اختبار الرسوميات، سجل الهاتف 45,657 نقطة، وهو ما يعادل زيادة تقارب 40% مقارنة بنتائج آيفون 16 برو ماكس.

