ميغان ماركل تدعم الأمير هاري في جولته بالمملكة المتحدة.. من بعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 12:58 مساءً - عاد الأمير هاري إلى موطنه؛ المملكة المتحدة، صباح يوم الإثنين 8 سبتمبر في زيارةٍ لسلسلةٍ من جمعياته الخيرية هذا الأسبوع، لكن جاء وحده دون زوجته ميغان ماركل والأبناء آرتش وليليبت.

ورغم المسافة الكبيرة التي تبعُد ميغان عن زوجها، إلا أنها أظهرت للجميع أنها تتابع زيارته بل وتدعمه، حيث شاركت مقطع فيديو له من زيارته هناك.

ميغان ماركل تدعم الأمير هاري أثناء زيارته للمملكة المتحدة

View this post on Instagram A post shared by HELLO! Magazine (@hellomag)

أثناء مجموعة من الزيارات التي قام بها الأمير هاري فور وصوله موطنه بريطانيا يوم الإثنين 8 سبتمبر، قام أمس الثلاثلاء 9 سبتمبر بزيارة مؤسسة Well Child لحضور حفل توزيع جوائز Well Child السنوي العشرين. وأثناء تواجده هناك، التقى دوق ساسكس بالفائزين الشباب في كل فئة من فئات الجوائز وأفراد عائلاتهم في حفل استقبال قبل الحفل.

وكانت اللقطة الأكثر تميزاً والتي حظيت بتركيز إعلامي لدرجة أن ميغان ماركل أعادت نشرها عبر قصص إنستغرام الخاص بها، عندما قام الأمير هاري باللعب مع فتاة صغيرة. يظهر الأمير هاري في مقطع فيديو وهو يتظاهر بالمبارزة مع غوين فوستر، البالغة من العمر 9 سنوات، والتي وُلدت مصابة بانشقاق العمود الفقري واستسقاء الرأس. يتقاتل الاثنان بسيفين أصفرين زاهيين مصنوعين من البالونات.

وقد أضافت ماركل زوجاً من القلوب الوردية إلى الفيديو، والذي سبق أن شاركه حساب مجلة Hello عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة Well child هي إحدى المؤسسات التي رعاها الأمير هاري منذ عام 2007، وتدعم هذه الجمعية الأطفال الذين يعانون من ظروفٍ صحيةٍ صعبةٍ تُعوق حياتهم، وتُشيد بمساهمات مَن يعتنون بهم، من آبائهم إلى طاقم التمريض ومقدمي الرعاية.

إليكِ هذا الخبر: الأمير هاري وميغان ماركل يخططان لإنتاج فيلم وثائقي عن الأميرة ديانا

زيارة الأمير هاري لبريطانيا

تزامنت زيارة الأمير هاري لبريطانيا الذكرى الثالثة لوفاة الملكة إليزابيث، وأكد متحدث باسم دوق ساسكس لمجلة People أنه زار قبر جدته الحبيبة في كنيسة القديس جورج في وقتٍ سابق من اليوم لوضع إكليل من الزهور تخليداً لذكراها.

ويوم أمس الثلاثاء 9 سبتمبر، زار دوق ساسكس، البالغ من العمر 40 عاماً، مدينة نوتنغهام، وهي مدينة ذات أهمية خاصة للأمير هاري وزوجته ميغان. ففي ديسمبر 2017، وبعد أيام قليلة من إعلان خطوبتهما، اصطحب ميغان ماركل للقاء المواطنين البريطانيين في أول مهمة ملكية مشتركة رسمية لهما.

زار الأمير هاري أستوديو التسجيل المجتمعي في نوتنغهام في منطقة سانت آن للقاء جماعات العمل الاجتماعي والجمعيات الخيرية المحلية. ومن المقرر أن يعلن عن تبرع كبير لمبادرة Children in Need التي أطلقتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC منذ فترة طويلة، لدعم البرامج التي تعالج العنف الذي يؤثر على الشباب.

الأمير هاري وتباعد المسافة بينه وبين والده وشقيقه

لم يرَ الأمير هاري والده شخصياً منذ فبراير 2024، بعد وقت قصير من كشف الملك عن تلقيه علاجاً من سرطان لم يُكشف عنه. وعندما عاد هاري إلى المملكة المتحدة في مايو 2024 للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لألعاب إنفيكتوس وشهر سبتمبر من العام الماضي لحضور حفل توزيع جوائز ويل تشايلد، لم يلتقِ هو ووالده أيضاً.

ومع عودة الأمير هاري إلى المملكة المتحدة لقضاء أسبوع حافل بالفعاليات، تواجد الملك تشارلز في أسكتلندا لإحياء الذكرى الثالثة لوفاة الملكة إليزابيث.

أما بالنسبة للأمير ويليام، فبعد وصول الأمير هاري بفترة وجيزة، ورغم قربهما من بعضهما البعض، فمن غير المتوقع أن يجتمع الشقيقان مرة أخرى خلال زيارة هاري إلى المملكة المتحدة وسط الخلاف المستمر بينهما.

قد ترغبين في معرفة الأمير هاري يمزح عن "الأشقاء المزعجين" وسط استمرار القطيعة مع ويليام

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».