يسرا تنشر صورة جديدة من كواليس فيلم الست لما.. ظهور خاص مع نجمات العمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 11:07 مساءً - روجت الفنانة يسرا، لأحدث أعمالها السينمائية والتي تحمل عنوان "الست لما"، إذ نشرت صورة من كواليس العمل عبر صفحتها على "إنستغرام"، ظهرت من خلالها وهي محاطة بنجماته الآخريات وهن درة وياسمين رئيس وكندة علوش، والفنانة الشابة دنيا سامي وهي ممسكة كلاكيت الفيلم، وذلك وسط أجواء حماسية سيطرت على الجميع.

ووأضحت يسرا في تعليقها، بأن الصورة التي نشرتها كانت من تصوير أحد مشاهد الفيلم، إذ كتبت قائلة: "من تصوير أمس فيلم الست لما".

هكذا ستظهر يسرا خلال أحداث فيلم "الست لما"

وتجسد النجمة "يسرا" في فيلم "الست لما" شخصية دينا الكردي، وهي إعلامية مؤثرة ومناضلة نسوية في الأربعينيات من عمرها، تتسم بالصرامة والعقلانية. تدير دينا مركزاً حقوقياً يحمل اسم "صوت المرأة"، حيث تعبر من خلاله عن إيمانها العميق بقدرة المرأة على صناعة التغيير، غير أن هذه القوة الظاهرة تخفي خلفها جرحاً نفسياً عميقاً يترك بصمته الواضحة على علاقتها بالرجال.

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب يسرا، درة، ياسمين رئيس، رانيا منصور، عمرو عبد الجليل، وآخرون، والعمل تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب.

قصة فيلم " الست لما"

تدور أحداث فيلم "الست لما"، الذي ينتمي إلى فئة الكوميديا الخفيفة، في إطار اجتماعي يطرح ‏عددًا عدداً من قضايا المرأة بشكل "لايت كوميدي"، ويتطرق إلى نوعية مشكلات لا يُسلط الضوء عليها في الأعمال الفنية ولا ‏سيما فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية.

ظهور خاص لـ يسرا في فيلم "شقو"

فيلم "شقو" آخر أعمال يسرا في السينما، وجاء ‏من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، ‏جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثي، وجاء ظهور يسرا بشكل خاص كضيفة شرف، بالإضافة أيضاً لـ ‏أحمد فهمي، والعمل من تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

الفيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، ‏وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون ‏أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها ‏تبعات خطيرة.

