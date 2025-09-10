عودة التدفقات إلى صناديق ETF البيتكوين: هل هناك موجة صعود جديدة؟

أشارت منصة تحليل معاملات البلوكشين “Santiment” إلى أن صناديق البيتكوين المتداولة (ETF) تشهد عودة ملحوظة للتدفقات المالية الواردة، في وقت يتراجع فيه متداولو التجزئة عن الأسواق وينتظرون بحذر.

أوضحت المنصة أن هذه التدفقات كانت المحرك الأساسي للسوق الفوري للعملات الرقمية، على عكس النمط المعتاد حيث تتأخر صناديق ETF عن التفاعل مع تحركات السوق.

على الرغم من تسجيل تدفقات واردة نحو صناديق البيتكوين على مدار يومين هذا الأسبوع، إلا أن السعر الفوري للبيتكوين ظل مستقر نسبي.

يوم أمس الثلاثاء، بلغ صافي التدفقات 23.3 مليون دولار عبر 11 صندوق، وهو رقم متواضع مقارنة بتدفقات سابقة، لكنه يُعد تحول مهم بعد أسبوع شهد تدفقات كبيرة خارجة.

ويُذكر أن يوم الاثنين شهد تدفق كبير بلغ 364.3 مليون دولار، وهو ما يتجاوز إجمالي تدفقات الأسبوع الماضي بأكمله (250 مليون دولار خلال أربعة أيام تداول فقط).

صندوق IBIT التابع لشركة “BlackRock” استحوذ على النصيب الأكبر من التدفقات يوم الثلاثاء بمقدار 169.5 مليون دولار، ما ساهم في تعويض التدفقات الخارجة من صناديق “Fidelity” و”Bitwise” و”Ark 21Shares”.

في المقابل، ظل سعر البيتكوين مستقر نسبيا عند مستوى 112 ألف دولار.

