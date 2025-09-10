برمجية خبيثة تستهدف محافظ العملات المشفرة عبر مكتبات JavaScript شهيرة

كُشف مؤخرا عن اختراق واسع استهدف سلسلة توريد البرمجيات في نظام “JavaScript/Node.js”، بعد أن تمكن مهاجمون من السيطرة على حساب NPM الخاص بالمطور “qix”، ونشروا نسخ خبيثة من عدد من الحزم الشائعة، من بينها “chalk” و”strip-ansi” و”color-convert”، والتي تُستخدم ضمن مشاريع تعتمد عليها ملايين التطبيقات وتُسجل أكثر من مليار عملية تنزيل أسبوعيا.

Explanation of the current npm hack



In any website that uses this hacked dependency, it gives a chance to the hacker to inject malicious code, so for example when you click a "swap" button on a website, the code might replace the tx sent to your wallet with a tx sending money to… — 0xngmi (@0xngmi) September 8, 2025

البرمجية الخبيثة مصممة خصيصا لسرقة العملات المشفرة، عبر آليتين رئيسيتين:

اعتراض طلبات الشبكة لتبديل عناوين المحافظ بعناوين تابعة للمهاجمين، أو التلاعب بالمعاملات قبل توقيعها على المحافظ الرقمية.

وقد جرى تمويه الكود الخبيث بدرجة كبيرة لتفادي اكتشافه.

بحسب باحثين أمنيين، تستخدم البرمجية خوارزميات تولّد عناوين تشبه بصريا العناوين الأصلية، ما يصعب على المستخدم ملاحظة التلاعب.

ويُنصح المستخدمون الذين يملكون محافظ إلكترونية بمراجعة كل معاملة يدويا قبل توقيعها، أما من لا يستخدم محافظ، فالأفضل التوقف مؤقتا عن إجراء أي معاملات.

تم اكتشاف الهجوم بالصدفة بعد ظهور خطأ برمجي أثناء تنفيذ إحدى العمليات، ما ساهم في كشف البرمجية الخبيثة.

رغم أن الهدف الأساسي للعملية هو العملات المشفرة، إلا أن نطاق التأثير يمتد ليشمل أي بيئة تعتمد على “JavaScript”، سواء تطبيقات الويب، أو سطح المكتب، أو التطبيقات المحمولة، ما يجعل الهجوم واسع التأثير.

من جانبها، أكدت شركات مثل “Uniswap” و”Blockstream” أن أنظمتها لم تتأثر بالهجوم.

