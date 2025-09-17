استثمارات ARK Invest في Bullish تقترب من 130 مليون دولار بعد شراء أسهم بقيمة 8.2 مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 17 سبتمبر 2025 02:57 مساءً - قامت شركة ARK Invest التي تقودها كاثي وود بشراء أكثر من 160,000 سهم في بورصة العملات المشفرة Bullish ضمن أحدث صفقاتها للأسهم المرتبطة بالكريبتو.

وكشفت الشركة في ملف قُدِّم يوم الثلاثاء أنها اشترت ما يقارب 8.21 مليون دولار من أسهم Bullish عبر صندوقيها ARK Innovation ETF المُرمز (ARKK) و ARK Next Generation Internet ETF المُرمز (ARKW).

استحوذ الأول على 120,609 سهم، فيما اشترى الثاني 40,574 سهم. وبذلك باتت الشركة تمتلك أكثر من 129 مليون دولار من أسهم Bullish موزعة على ARKK وARKW وصندوقها الآخر ARK Fintech Innovation ETF المُرمز (ARKF).

ARK Invest اشترت أكثر من 160,000 سهم في Bullish عبر ARKK وARKW. المصدر: ARK Invest.

تدعم ARK بورصة Bullish منذ إدراجها في بورصة نيويورك الشهر الماضي، حين استحوذت على 2.53 مليون سهم بلغت قيمتها آنذاك 172 مليون دولار.

ARK تعيد بناء مركزها في Bullish

كانت الشركة قد اشترت أسهماً في Bullish بقيمة 7.5 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر، إلى جانب استحواذها على أسهم إضافية بقيمة 21 مليون دولار في 20 أغسطس.

ورغم المشتريات الأخيرة، فإن إجمالي حيازات ARK من أسهم Bullish عبر صناديقها الثلاثة يبلغ حالياً 2.52 مليون سهم، ما يشير إلى أنها جنت بعض الأرباح جزئياً ثم عادت لإعادة شراء السهم بعد تراجعه الكبير منذ إدراجه.

تراجع أسهم Bullish بعد الطرح العام

ارتفعت أسهم Bullish المُرمز (BLSH) في يوم إدراجها لتسجل أعلى مستوى يومي عند 118 دولاراً، محققة مكاسب بلغت 218% مقارنة بسعر الطرح الأولي البالغ 37 دولاراً.

لكن منذ إدراجها في 13 أغسطس، فقد السهم معظم مكاسبه وأغلق يوم الثلاثاء مستقراً عند 51.36 دولار، منخفضاً بنحو 57% عن أعلى مستوى له على الإطلاق، وفقاً لبيانات Google Finance.

كما أفادت الشركة أن إيراداتها تراجعت بنسبة 0.2% على أساس سنوي حتى الربع المنتهي في مارس، في حين هبط دخلها التشغيلي بنسبة 270% خلال نفس الفترة.

ومن المقرر أن تعلن Bullish عن نتائجها للربع الثاني يوم الخميس، وهي أول نتائج لها منذ الإدراج.

تباينت آراء المحللين حول أداء البورصة، حيث تبنى البعض موقفاً محايداً، فيما توقع آخرون أداءً أفضل.

ففي الأسبوع الماضي، منحت Jefferies تصنيف "احتفاظ" للسهم، فيما منحت JP Morgan وBernstein تصنيف "محايد"، بحسب Yahoo Finance.

في المقابل، منحت Cantor Fitzgerald تصنيف "زيادة الوزن"، ما يعني أنها تتوقع تفوق أداء السهم.

خلال الأشهر الأخيرة، واصلت ARK تراكم استثماراتها في الأسهم المرتبطة بالكريبتو. ففي 9 سبتمبر استحوذت على أسهم في BitMine بقيمة 4.4 مليون دولار، لترتفع حيازتها إلى 6.7 مليون سهم من BitMine بقيمة 284 مليون دولار.

كما اشترت أسهماً في شركة Block للخدمات المالية المدعومة من جاك دورسي، لتبلغ قيمة حصتها فيها 193 مليون دولار في 12 أغسطس.