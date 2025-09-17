سعر الاسترليني مقابل الدولار يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 17-09-2025

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، متأثراً بثبات مستوى المقاومة الرئيسي عند 3,700$، ليتوقف صعوده مؤقتاً محاولاً اكتساب زخم إيجابي جديد يمكّنه من اختراق هذا الحاجز.

في الوقت نفسه يعمل السعر على تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بها، ونلاحظ وصولها إلى مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، وهو ما يعد إشارة صحية على تلاشي الضغوط السلبية وتحولها تدريجياً لقوى شرائية داعمة، يأتي هذا في إطار استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تداولات تتحرك بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.