سعر اليورو مقابل الدولار في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 17-09-2025

مدد سعر سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 26.45 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 29.45 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد