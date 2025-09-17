الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الدولار في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 17-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-16 23:41PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 26.45 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 29.45 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

