سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 17-09-2025

استقر سعر البتكوين (BTCUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وقد ساعده ذلك على الاقتراب من مستوى المقاومة المحوري 117,000$، وهو المستوى الذي شكّل آخر مستهدفاتنا السعرية في تحليلات سابقة.

ويحافظ السعر على زخمه الصاعد بدعم من استقراره أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مما يمنحه دعماً ديناميكياً يعزز من تماسك الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع استمرار تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.