شكرا لقرائتكم خبر البنك المركزي السعودي يعلن إطلاق خدمة الدفع (Google Pay) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» عن إطلاق خدمة الدفع (Google Pay) إحدى منتجات Google من خلال نظام المدفوعات الوطني «مدى» في المملكة.

جاء ذلك خلال مؤتمر ومعرض Money20/20 Middle East المنعقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بملهم.

وتعكس هذه الخطوة جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية؛ تماشيا مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتزامه بتطوير بنية تحتية قوية للمدفوعات الرقمية للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، من خلال توفير حلول دفع رقمية متقدمة تتواءم مع المعايير الدولية.

وستمكن الخدمة المستخدمين من إضافة وإدارة بطاقات مدى والبطاقات الائتمانية الرقمية بسهولة وأمان عبر تطبيق Google Wallet، وذلك بصفته جزءا من استراتيجية «ساما» لتوسيع نطاق استخدام الحلول التقنية المالية عبر الأجهزة الذكية، وتعزيز الشمول المالي في المملكة، وتحفيز القطاع المالي لخدمة المتعاملين عبر أحدث وسائل الدفع.

وتعد خدمة (Google Pay) للمدفوعات جزءا من سلسلة مبادرات لتمكين البنية التحتية؛ تلبية لاحتياجات السوق السعودي، وتسهيل تجربة الدفع الرقمي، وذلك تعزيزا لمكانة المملكة باعتبارها إحدى الدول الرائدة في مجال حلول التقنية المالية، وتعزيز نمو رقمنة المدفوعات على مستوى العالم.