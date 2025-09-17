فاطمة” تضيء منزل المهندس “أيمن الحجي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تهانينا لنائب رئيس نادي العمران بالأحساء بمناسبة قدوم مولودته الجديدة

بفرح وسرور كبيرين، استقبل نائب رئيس مجلس إدارة نادي العمران بالأحساء، المهندس أيمن بن عبدالله الحجي، مولودته الجميلة التي أسموها “فاطمة”. وقد انهالت التهاني والتبريكات على الحجي وحرمه، من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين شاركوهم الفرحة والسرور بهذه اللحظة السعيدة. نسأل الله أن يجعلها من مواليد الخير والبركة، وأن يحفظها ويبارك فيها، ويجعلها قرة عين لوالديها وأهلها. تهانينا وألف مبروك للعائلة الكريمة بهذه النعمة الجديدة.